Giro inesperado: el histórico club de la Serie A de Italia que quiere sacar a Keyrol Figueroa del Liverpool

La carrera de Keyrol Figueroa promete despertar por completo en este inicio de 2026. El jugador de sangre catracha, que juega para Estados Unidos, ya es una promesa establecida en Liverpool y lo que le queda es dar el gran salto a la élite.

Ya estuvo convocado al primero equipo para un partido de Copa contra el Crystal Palace, al final no jugó, pero fue considerado por Arne Slot.

Ahora todo ha dado un giro inesperado, ya que se informa del interés de un histórico club de la Serie A de Italia.

¿Qué equipo de Italia está interesado en Keyrol Figueroa?

Se trata del Parma, el conjunto que milita en la Serie A quiere un préstamo para sumarle minutos de calidad en una gran competición.

“El Parma de la Serie A analiza la cesión del hondureño-estadounidense Keyrol Figueroa, quien milita en el Liverpool U-21. El catracho ya ha estado en el banquillo con el equipo mayor del Liverpool, convocado por el entrenador Arne Slot”, indica Zona Concacaf.

Esto vendría bien a un Figueroa que se puede probando en las grandes ligas para que cuando regrese al Liverpool sea considerado de forma más constante.

Por ahora la noticia es un rumor, pero seguramente vendrán más notificaciones sobre Keylor, que es uno de los grandes talentos que tiene Concacaf.