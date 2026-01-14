Es tendencia:
¡Bombazo! Kervin Arriaga se olvida del Levante y conoce el histórico de Europa donde jugará: “Será vendido”

Desde España confirman que Kervin Arriaga dejará de ser jugador del Levante de España en los próximos días.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Kervin Arriaga tendría definido su nuevo equipo para 2026.
Estalló la bomba en España. Medios españoles ya confirman que Kervin Arriaga tiene listo muchas cosas para dejar al Levante y marcharse en este mercado de enero.

“El Misilito” se ha destacado mucho en la Liga Española y eso despertó el interés de Genoa y Atalanta, dos clubes italianos que lo han seguido de cerca.

Agustín Auzmendi confirma la noticia que en Centroamérica tanto estaban deseando escuchar: “Por esta camisa”

Ahora, Gustavo Roca, periodista hondureño, destaca que en en España ya confirman que el volante “Será vendido”.

Kervin Arriaga se olvida de Levante y se deja querer de Genoa

Medios españoles comienzan a confirmar que el mediocampista hondureño será vendido al Genoa de Italia. El club español pide 8 millones de euros por el ‘Misilito’, cifra que sin ningún problema igualará el equipo Rossoblú.

“Jugará el sábado con el Levante, pero pronto podremos ver a otro hondureño brillar en el mítico estadio Luigi Ferraris”.

Otros catrachos que pasaron por el Genoa han sido Rambo de León y David Suazo.

Levante le puso una cláusula de 20 millones de euros, pero en la negociación, el Genoa pondría 8 millones.

Sería un negocio redondo, ya que Kervin solo les costó 500 mil euros. Ese dinero se lo depositaron al Partizán de Belgrado.

Ahora bien, Levante también se ha movido y ya fichó al sustituto de Arriaga que es Ugo Raghouber, futbolista francés.

Llega en condición préstamo con opción de compra hasta el final de la temporada. El escenario es claro. Con esto, Kervin puede marcharse porque el puesto quedaría cubierto.

