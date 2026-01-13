Es tendencia:
Honduras

“Lo estuvo viendo”: el histórico club campeón de UEFA que busca el fichaje del hondureño Kervin Arriaga

Levante puede perder en este mercado de fichajes a Kervin Arriaga, el hondureño es seguido por un reciente campeón de UEFA.

Por Juan Cruz Russo

Por Juan Cruz Russo

Kervin Arriaga puede marcharse del Levante por un nuevo interés de Italia.
El hondureño Kervin Arriaga puede dejar al Levante en este mismo mercado de fichajes de enero, apenas 6 meses de haber llegado del Partizán de Belgrado.

Arriaga ha tenido un buen inicio de temporada y desde Italia se ha confirmado el interés del Genoa y también el de un histórico de UEFA que ya lo fue a ver al último partido.

Histórico campeón de UEFA quiere a Kervin Arriaga

Se trata del Atalanta. El Chiringuito informa que el equipo italiano lo estuvo viendo en el último juego donde Levante enfrentó al Espanyol.

“La Atalanta estuvo viendo a Kervin Arriaga en directo en el último partido del Levante”, informa el medio español.

Genoa no se rinde en su interés y su idea es llevárselo, ya se habla de una oferta de 5.5 millones de euros.

Lo cierto es que la entrega en cada partido de Kervin ha sido vista desde Italia, una liga muy física y que le caería bien al hondureño.

Atalanta fue hace unas temporadas campeón de la UEFA Europa League, donde venció 3-0 al Bayer Leverkusen en aquel momento dirigido por Xabi Alonso.

