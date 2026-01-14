Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Agustín Auzmendi confirma la noticia que en Centroamérica tanto estaban deseando escuchar: “Por esta camisa”

Agustín Auzmendi ha confirmado la noticia que en Centroamérica estaban esperando de su parte. Las palabras que dejó.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Agustín Auzmendi ya tiene nuevo equipo para 2026.
Agustín Auzmendi ya tiene nuevo equipo para 2026.

Agustín Auzmendi, uno de los mejores delanteros que ha pisado suelo centroamericano, ha confirmado la noticia que tanto estaban esperando escuchar.

El “9” que la rompió en Honduras con la camisa de Olancho FC y Motagua tomó la decisión con respecto a su nuevo club y no seguirá en Godoy Cruz, que descendió a segunda división.

“Demasiado jugador”: Alajuelense recibe el golpe más duro de Olimpia respecto al fichaje de Jorge Álvarez

ver también

“Demasiado jugador”: Alajuelense recibe el golpe más duro de Olimpia respecto al fichaje de Jorge Álvarez

Motagua estaba interesado en su regreso y la Liga Deportiva Alajuelense lo tenía como uno de sus posibles fichajes, pero no regresa por ahora a Centroamérica.

Auzmendi se despidió de Godoy Cruz y tendrá nuevo equipo en 2026

El argentino mandó este mensaje en sus redes sociales: “Gracias Tomba por abrirme las puertas y permitirme el sueño de ese niño que soñaba con jugar en primera división. Vivimos momentos lindos y también el más duro de todos y por eso pedir disculpas. Siempre di lo mejor se mí y me entregué al máximo por esta camiseta. Les deseó lo mejor en lo que vienen. GRACIAS”.

Con esas palabras se despidió y todo indica que jugará en Gimnasia La Plata, equipo que está en la primera de Argentina. De esta forma los equipos centroamericanos que lo buscaron deberán seguir esperando para tenerlo.

Agustín Auzmendi ya es parte de Gimnasia. El delantero superó la revisión médica sin inconvenientes, estuvo en Estancia Chica y firmó su vínculo con el Lobo hasta diciembre de este año, pero la ausencia de una documentación que debe enviar Godoy Cruz impidió la formalidad de la presentación a través de las redes sociales.

Publicidad
Ex Saprissa y Herediano ficha por impensado equipo de Honduras: “Ha llegado a despedirse”

ver también

Ex Saprissa y Herediano ficha por impensado equipo de Honduras: “Ha llegado a despedirse”

El pase del delantero se había trabado entre el domingo y el lunes por un interés de Central Córdoba pero la rápida reacción de la dirigencia de Gimnasia y el interés del propio futbolista por jugar en el Lobo mantuvieron a flote la negociación, que se acordó en una cesión por un año a cambio de 250 mill dólares y una opción de 900 mil verdes por el 80% de la ficha del nacido en Adolfo Gonzales Chaves, provincia de Buenos Aires.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Saprissa se ilusiona con la sentencia que lo acerca a la 41 y tanto teme Alajuelense
Deportivo Saprissa

Saprissa se ilusiona con la sentencia que lo acerca a la 41 y tanto teme Alajuelense

"Demasiado jugador": Alajuelense recibe el golpe más duro de Olimpia respecto de Jorge Álvarez
Honduras

"Demasiado jugador": Alajuelense recibe el golpe más duro de Olimpia respecto de Jorge Álvarez

Fue campeón con Saprissa, jugó en Alajuelense y ahora llega a otro grande Centroamérica
Concacaf

Fue campeón con Saprissa, jugó en Alajuelense y ahora llega a otro grande Centroamérica

Luis Fernando Tena recibe sorpresa en Guatemala para jugarle a Canadá
Guatemala

Luis Fernando Tena recibe sorpresa en Guatemala para jugarle a Canadá

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo