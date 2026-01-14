Agustín Auzmendi confirma la noticia que en Centroamérica tanto estaban deseando escuchar: “Por esta camisa”

Agustín Auzmendi, uno de los mejores delanteros que ha pisado suelo centroamericano, ha confirmado la noticia que tanto estaban esperando escuchar.

El “9” que la rompió en Honduras con la camisa de Olancho FC y Motagua tomó la decisión con respecto a su nuevo club y no seguirá en Godoy Cruz, que descendió a segunda división.

Motagua estaba interesado en su regreso y la Liga Deportiva Alajuelense lo tenía como uno de sus posibles fichajes, pero no regresa por ahora a Centroamérica.

Auzmendi se despidió de Godoy Cruz y tendrá nuevo equipo en 2026

El argentino mandó este mensaje en sus redes sociales: “Gracias Tomba por abrirme las puertas y permitirme el sueño de ese niño que soñaba con jugar en primera división. Vivimos momentos lindos y también el más duro de todos y por eso pedir disculpas. Siempre di lo mejor se mí y me entregué al máximo por esta camiseta. Les deseó lo mejor en lo que vienen. GRACIAS”.

Con esas palabras se despidió y todo indica que jugará en Gimnasia La Plata, equipo que está en la primera de Argentina. De esta forma los equipos centroamericanos que lo buscaron deberán seguir esperando para tenerlo.

Agustín Auzmendi ya es parte de Gimnasia. El delantero superó la revisión médica sin inconvenientes, estuvo en Estancia Chica y firmó su vínculo con el Lobo hasta diciembre de este año, pero la ausencia de una documentación que debe enviar Godoy Cruz impidió la formalidad de la presentación a través de las redes sociales.

El pase del delantero se había trabado entre el domingo y el lunes por un interés de Central Córdoba pero la rápida reacción de la dirigencia de Gimnasia y el interés del propio futbolista por jugar en el Lobo mantuvieron a flote la negociación, que se acordó en una cesión por un año a cambio de 250 mill dólares y una opción de 900 mil verdes por el 80% de la ficha del nacido en Adolfo Gonzales Chaves, provincia de Buenos Aires.