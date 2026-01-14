Es tendencia:
“Está cerrado”: Levante sacude a Honduras con un anuncio que cambia todo para Kervin Arriaga

Kervin Arriaga está en el mercado de fichajes y esto ha pasado en las últimas horas con el Levante, club dueño de su contrato.

Kervin Arriaga está en el mercado y Levante ha tomado una decisión que le abre la puerta.
Es oficial que Kervin Arriaga está en el mercado. Atalanta, Genoa y clubes de la Premier Leaguetienen en el radar al futbolista hondureño que brilla en el Levante de España.

El conjunto “Granota” ya ha tomado una decisión ante una eventual salida de Arriaga en este mercado de enero. Tienen confirmado un nuevo jugador.

La decisión de Levante que sacude a Kervin Arriaga

Según Super Deportes, medio que da noticias del Levante, el club tiene “cerrado” el fichaje de Ugo Raghouber, futbolista francés que juega en la misma posición de Arriaga.

Llegaría en condición préstamo con opción de compra hasta el final de la temporada. El escenario es claro. Con esto, Kervin puede marcharse porque el puesto quedaría cubierto.

Rafa Esteve, periodista español adelanta: “El Levante cierra el fichaje de Ugo Raghouber, centrocampista del Lille, por quien ya hubo intención de firmar en verano tras varios meses de seguimiento. Cesión sin opción de compra hasta final de temporada”.

El fichaje de Ugo llega a solicitud de Luis Castro quién ya conoce al jugador galo por su pasó por el Nantes de la Ligue 1.

Volviendo a Kervin Arriaga, Levante lo tiene valorado en 20 millones de euros, por lo que el equipo que lo quiera debe acercarse a esa cifra o al menos mostrar un interés muy fuerte por llevarlo a sus filas.

Lo cierto de todo esto es que “El Misilito” tiene grandes chances de dejar al Levante este mismo mercado de enero.

Tweet placeholder

