Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Ex Saprissa y Herediano ficha por impensado equipo de Honduras: “Ha llegado a despedirse”

Ha dejado el fútbol de Costa Rica para probar suerte en Honduras a sus 31 años. Este es su nuevo club en suelo catracho.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Dejó el fútbol de Costa Rica para ir a Honduras con su nuevo club.
Dejó el fútbol de Costa Rica para ir a Honduras con su nuevo club.

En Honduras como en toda Centroamérica, el mercado de fichajes se está moviendo mucho. Ahora un futbolista de Costa Rica llega a suelo catracho.

Se trata de un ex Saprissa y Herediano que actualmente estaba en el Municipal Liberia y ha decidido salir de su club para emigrar de tierras ticas.

El jugador en cuestión es Gabriel Leiva Rojas, quien ya fue dado de baja y ahora jugará para el Olancho FC.

Gabriel Leiva Rojas se despidió de sus compañeros de Liberia

“Gabriel Leiva Rojas, volante costarricense de 31 años y ex Saprissa y Herediano es nuevo fichaje del Olancho FC. Hoy ha llegado a despedirse de sus compañeros en el Municipal Liberia”, confirma Gustavo Roca, periodista hondureño.

Leiva juega como mediocentro ofensivo, tiene una estatura de 1,85 metros y en el pasado estuvo en las selecciones menores de Costa Rica.

En 2025, según datos de Transfermarkt, disputó 20 partidos donde marcó dos goles y repartió cinco asistencias.

Publicidad

Olancho FC tiene las siguientes altas a las que se suma Leiva. Jhon Jairo López (DT), Jorlian Sánchez (Panamá), Geisson Perea (Colombia), Clayvin Zúniga, Carlos Argueta y Geovany Martínez.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Fue campeón con Herediano y pidió el fichaje de Mario González
Costa Rica

Fue campeón con Herediano y pidió el fichaje de Mario González

Sporting vs. Herediano: ¿A qué hora y dónde ver el partido?
Costa Rica

Sporting vs. Herediano: ¿A qué hora y dónde ver el partido?

Brilló en La Sele, tuvo un final trágico y 80 años después su familia pudo despedirlo: "Fue como cerrar un ciclo"
Costa Rica

Brilló en La Sele, tuvo un final trágico y 80 años después su familia pudo despedirlo: "Fue como cerrar un ciclo"

“Está cerrado”: Levante sacude a Honduras con un anuncio que cambia todo para Kervin Arriaga
Honduras

“Está cerrado”: Levante sacude a Honduras con un anuncio que cambia todo para Kervin Arriaga

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo