Ex Saprissa y Herediano ficha por impensado equipo de Honduras: “Ha llegado a despedirse”

En Honduras como en toda Centroamérica, el mercado de fichajes se está moviendo mucho. Ahora un futbolista de Costa Rica llega a suelo catracho.

Se trata de un ex Saprissa y Herediano que actualmente estaba en el Municipal Liberia y ha decidido salir de su club para emigrar de tierras ticas.

El jugador en cuestión es Gabriel Leiva Rojas, quien ya fue dado de baja y ahora jugará para el Olancho FC.

Gabriel Leiva Rojas se despidió de sus compañeros de Liberia

“Gabriel Leiva Rojas, volante costarricense de 31 años y ex Saprissa y Herediano es nuevo fichaje del Olancho FC. Hoy ha llegado a despedirse de sus compañeros en el Municipal Liberia”, confirma Gustavo Roca, periodista hondureño.

Leiva juega como mediocentro ofensivo, tiene una estatura de 1,85 metros y en el pasado estuvo en las selecciones menores de Costa Rica.

En 2025, según datos de Transfermarkt, disputó 20 partidos donde marcó dos goles y repartió cinco asistencias.

Olancho FC tiene las siguientes altas a las que se suma Leiva. Jhon Jairo López (DT), Jorlian Sánchez (Panamá), Geisson Perea (Colombia), Clayvin Zúniga, Carlos Argueta y Geovany Martínez.

