¡Bombazo del Droppy Gómez! El gigante de Centroamérica que quiere sacarlo de Motagua: “Iniciaron contactos”

Motagua fue eliminado de la Copa Centroamericana por la Liga Deportiva Alajuelense y esto género un duro golpe en el Nido, pero no sería lo peor.

El periodista Álvaro De La Rocha ha soltado un bombazo sobre el Droppy Gómez, uno de los mejores jugadores que tiene el Ciclón en su plantilla.

Y es que un gigante de Centroamérica ha iniciado contactos para sacar al volante argentino de Honduras. Esta noticia cae como un balde de agua fría a Motagua.

¿Qué equipo se quiere llevar al Droppy Gómez de Motagua?

Se trata de Alajuelense, curiosamente el equipo que eliminó al Azul Profundo. La calidad fue vista en primera plana en la reciente eliminatoria de cuartos de final de la Copa Centroamericana y ahora lo quiere sacar de Honduras.

“Liga Deportiva Alajuelense está interesado en Rodrigo Gómez y ya iniciaron contactos con su campamento para conocer cuál es su situación contractual.

‘Droopy’ es uno de los objetivos para 2026 en el cuadro “Manudo”.

El ‘10’ tiene cláusula de rescisión con FC Motagua”, informó el periodista hondureño Álvaro De La Rocha.

Así está la situación, para 2026 podría vestir los goles de La Liga, algo que no solo sería un bombazo en Honduras si no que en toda Centroamérica.

