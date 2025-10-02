Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

¡Bombazo del Droppy Gómez! El gigante de Centroamérica que quiere sacarlo de Motagua: “Iniciaron contactos”

Luego de la eliminación de Motagua en la Copa Centroamericana ha llegado un bombazo que pone a tambalear al Ciclón.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Droppy Gómez deja en vilo a Motagua tras la bomba que surge de su nombre
Droppy Gómez deja en vilo a Motagua tras la bomba que surge de su nombre

Motagua fue eliminado de la Copa Centroamericana por la Liga Deportiva Alajuelense y esto género un duro golpe en el Nido, pero no sería lo peor.

El periodista Álvaro De La Rocha ha soltado un bombazo sobre el Droppy Gómez, uno de los mejores jugadores que tiene el Ciclón en su plantilla.

“El mejor”: Michaell Chirinos dijo algo que no gustará en Costa Rica; a Saprissa y Alajuelense también se los dejó claro

ver también

“El mejor”: Michaell Chirinos dijo algo que no gustará en Costa Rica; a Saprissa y Alajuelense también se los dejó claro

Y es que un gigante de Centroamérica ha iniciado contactos para sacar al volante argentino de Honduras. Esta noticia cae como un balde de agua fría a Motagua.

Publicidad

¿Qué equipo se quiere llevar al Droppy Gómez de Motagua?

Se trata de Alajuelense, curiosamente el equipo que eliminó al Azul Profundo. La calidad fue vista en primera plana en la reciente eliminatoria de cuartos de final de la Copa Centroamericana y ahora lo quiere sacar de Honduras.

“Liga Deportiva Alajuelense está interesado en Rodrigo Gómez y ya iniciaron contactos con su campamento para conocer cuál es su situación contractual.

Publicidad

‘Droopy’ es uno de los objetivos para 2026 en el cuadro “Manudo”.

El ‘10’ tiene cláusula de rescisión con FC Motagua”, informó el periodista hondureño Álvaro De La Rocha.

Motagua impactado con el mensaje desde Costa Rica que le golpea el orgullo y celebra Olimpia en plena Copa Centroamericana

ver también

Motagua impactado con el mensaje desde Costa Rica que le golpea el orgullo y celebra Olimpia en plena Copa Centroamericana

Así está la situación, para 2026 podría vestir los goles de La Liga, algo que no solo sería un bombazo en Honduras si no que en toda Centroamérica.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Es un ingrediente”: Alexandre Guimaraes sorprende y se postula para dirigir en esta gran liga de Centroamérica
Honduras

“Es un ingrediente”: Alexandre Guimaraes sorprende y se postula para dirigir en esta gran liga de Centroamérica

Gabriel Araújo da el golpe sobre la mesa y confirma su nuevo equipo en Centramérica tras salir de Olimpia
Honduras

Gabriel Araújo da el golpe sobre la mesa y confirma su nuevo equipo en Centramérica tras salir de Olimpia

“Crean situaciones que son mentiras”: Rubilio Castillo señala el culpable por el cual rechazó jugar en este grande de Centroamérica
Honduras

“Crean situaciones que son mentiras”: Rubilio Castillo señala el culpable por el cual rechazó jugar en este grande de Centroamérica

Quieren evitar problemas: El Salvador sorprende al tomar medidas drásticas para enfrentar a Panamá y Guatemala
El Salvador

Quieren evitar problemas: El Salvador sorprende al tomar medidas drásticas para enfrentar a Panamá y Guatemala

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo