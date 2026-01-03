El Deportivo Saprissa ya confirmó dos fichajes extranjeros para el Torneo Clausura 2026. Bancy Hernández y Tomás Rodríguez fueron presentados como nuevos refuerzos, pero todavía faltaba que el Monstruo haga realidad la llegada de un puesto muy necesitado.

En las próximas horas, el equipo morado dará a conocer la contratación del nuevo portero para este 2026, que estará ligado a Saprissa hasta junio del 2027. Se trata de Minor Álvarez, quien será el dueño del marco de la S en este nuevo campeonato.

Minor Álvarez será el nuevo portero del Saprissa en el Clausura 2026

Según la información del periodista Kevin Jiménez, Vladimir Quesada tendrá cuanto antes a uno de los refuerzos más esperados: “Minor Álvarez ya está en Costa Rica para unirse al Deportivo Saprissa, firmará en las próximas horas“.

De esta manera, se confirma la vuelta definitiva de Álvarez a Saprissa. El nacido en San José conoce muy bien Tibás, donde hizo sus primeros pasos como profesional hasta que en 2013 se desligó del Monstruo y comenzó su travesía por Guatemala.

Minor alternó entre equipos ticos y chapines. Su último paso fue por el Marquense. En el Apertura 2025, inició la temporada de titular, luego fue suplente hasta volver a recuperar la titularidad. Jugó 14 partidos, recibió 22 goles y mantuvo el marco en cero en cinco ocasiones.

Ahora restará saber si Vladimir Quesada lo utilizará como titular o será una guía para los más jóvenes como indicaban los rumores. Su pasado morado, según mencionó el periodista Jiménez, fue el motivo que inclinó la balanza a su favor.