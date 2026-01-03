Es tendencia:
90 Minutos por la Vida: a qué hora y cómo ver el cuadrangular entre Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés

Este domingo, en el Estadio Nacional, se juega el tradicional 90 Minutos por la Vida. Aquí, todos los detalles.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

El tradicional 90 Minutos por la Vida tendrá lugar este domingo.
El fútbol de Costa Rica arranca el 2026 con una jornada que trasciende el balón: este domingo 4 de enero se disputa una nueva edición de “90 Minutos por la Vida”, el tradicional cuadrangular solidario a beneficio de la Asociación de Lucha Contra el Cáncer Infantil (ALCCI), del que estarán participando Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés. 

“Este año el mensaje central se denomina ‘Capitanes somos todos’ y es una invitación a que cada persona asuma un rol activo en la lucha contra el cáncer infantil. Así como reconocer que detrás de cada menor en tratamiento existe una red de apoyo -familias, personal médico, donantes, voluntarios y público en general- que actúa como un verdadero capitán en su camino hacia la recuperación”, expresa el comunicado de prensa de la organización.

¿Dónde se juega y a qué hora empieza el cuadrangular de 90 Minutos por la Vida?

El evento se desarrollará en el Estadio Nacional (INS Estadio), en San José, y, según la agenda oficial, los partidos arrancan a las 5:15 pm, luego de los actos protocolares y actividades previas.

¿Dónde ver en vivo 90 Minutos por la Vida?

El cuadrangular que disputarán Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés se podrá seguir en vivo por TV abierta en Costa Rica a través de Canal 7.

Formato del cuadrangular

El mini torneo reúne a Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés en una jornada de cuatro partidos. Cada juego se disputa a dos tiempos de 15 minutos y, si hay empate, se define mediante shoot-outs.

Orden de partidos: quién juega contra quién

De acuerdo con la programación oficial, el orden de los partidos del cuadrangular es el siguiente:

  1. Cartaginés vs. Alajuelense
  2. Herediano vs. Saprissa
  3. Cartaginés vs. Herediano
  4. Saprissa vs. Alajuelense
Agenda completa del día

Más allá del fútbol, la organización armó una jornada familiar desde la mañana:

  • 10:00 am Activaciones en la plazoleta oeste (inflables, juegos, stands).
  • 12:00 am Apertura de accesos.
  • 2:00 pm Partido preliminar (exseleccionados vs. creadores de contenido).
  • 4:30 pm Carrera de botargas.
  • 5:15 pm Inicio de partidos.
  • Entre el 3° y el 4° juego: show musical de Los Ajenos y juego de pólvora.
  • 8:00 pm Premiación y cierre.

Entradas y cómo colaborar con ALCCI

Las entradas están disponibles en SpecialTicket.net, con valores informados de ₡7.000 (sol) y ₡8.000 (sombra).

Además, quienes no puedan asistir pueden apoyar con donaciones, por ejemplo vía SINPE Móvil al 8620-9090 (también se mencionan opciones de aporte por plataforma Kölbi).

