Georgie Welcome impacta a Honduras y podría fichar por este gigante de Centroamérica a sus 40 años: “Por su disciplina”

Tiene 40 años en su espalda, una gran trayectoria en equipos de Honduras, Europa, México y selección nacional, ahora puede fichar por un gigante de Centroamérica.

Georgie Welcome es noticia por lo que se dice desde la pluma del periodista Jafeth Moreno, quién asegura que la información también le sorprendió cuando le llegó.

¿Qué gigante de C.A quiere fichar a Georgie Welcome?

Municipal estaría interesado en obtener los servicios del mundialista hondureño. La información es sorprendente y todo ha comenzado como rumor.

“Me sorprendió, pero a la vez está bueno. Georgie Welcome a sus 40 años sigue despertando interés en otros equipos y para ser específicos fiero de nuestras fronteras con el Municipal de Guatemala.

Y es que su disciplina ha hecho que se vea bien dentro de juego. Marcó 4 goles“, es lo que detalla el comunicador.

Welcome estuvo con Platense en el Apertura 2025 y fue pilar para el proceso de Erick Puerto, goleador del club y al que le ha brindado muchos consejos para su crecimiento.

El periodista que la información nace desde la disciplina que tiene Welcome, un jugador que cuida mucho de su físico para seguir activo en el fútbol. En Municipal ya está el otro delantero hondureño Eddie Hernández.

