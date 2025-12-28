Es tendencia:
La limpia en Motagua se cobra una víctima más y ficharía por equipo de Centroamérica

Javier López tiene claro su plan y uno de los jugadores que nunca quiso se fue del club ya es una baja confirmada para 2026.

Javier López ha comenzado su barrida en Motagua.
Motagua ha comenzado su plan de renovación para 2026, el equipo azul quiere olvidar rápido su pésimo 2025 sin copas y Javier López ha comenzado su propia barrida.

La primera víctima es Maicol Cabrera, el delantero no supo rendir con los Azules y la directiva decidió rescindir su contrato.

Ya con su baja confirmada tras solo anotar seis goles, Cabrera suena para fichar por otra liga de Centroamérica.

Desde El Salvador informan que el Águila estaría en negociaciones con el delantero. El cuadro de San Miguel quedó eliminado en semifinales del último torneo, cayendo ante el campeón Luis Ángel Firpo.

Con esto, Maicol se iría de Honduras para recalar en otra liga de Centroamérica, pero no sería la única baja ya confirma del Azul Profundo.

Sebastián Cardozo también se va de Motagua

El defensor, que fue importante para que Motagua consiguiera la Copa 19 a finales de 2024, no va más en el equipo.

Cardozo también fue rescindido por la directiva Azul que no puede entener cómo pasó de ser campeón y MVP a bajar su buen rendimiento.

Las bajas en Motagua seguirá y se espera que en los próximos días se anuncien más futbolistas que dejan el equipo de Javier López.

