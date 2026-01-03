Es oficial: la limpieza del Machillo Ramírez en Alajuelense tiene una nueva víctima y así lo anunciaron

La Liga Deportiva Alajuelense consiguió al fin levantar el título número 31 de su historia y en ese camino, mucho –muchísimo– tuvo que ver Óscar Machillo Ramírez.

La victoria en la final contra Saprissa le dio además un gusto especial a la consagración frente a su clásico rival. Sin embargo, todo eso ya es pasado y ahora el entrenador ya está delineando lo que será la próxima temporada.

En ese camino fue que se confirmó el fichaje de Kenneth Vargas, las salidas de John Paul Ruiz, Diego Campos y Kenyel Michel, la renovación de Jeison Lucumí y ahora, una nueva víctima de la limpieza del Machillo ha sido confirmada.

Doryan Rodríguez deja Alajuelense y refuerza a otro equipo en Costa Rica

Tal como se había adelantado hace algunos días, Doryan Rodríguez jugará un año a préstamo en Puntarenas. Se trata del centrodelantero de 22 años que viene de no ser tenido en cuenta por el Macho y que así regresará al Puerto, donde ya jugó en la temporada 2023/24.

Así despidió Alajuelense a Doryan Rodríguez. (Instagram)

¡Bienvenido de vuelta a territorio de Tiburones. Doryan Rodríguez es nuestro nuevo refuerzo de cara al Clausura 2026”, escribió su nuevo club en las redes sociales para saludar al jugador casi al mismo tiempo que Alajuelense lo despidió.

Y así le dio la bienvenida Puntarenas. (Instagram)

Los números de Doryan Rodríguez en Alajuelense

Durante el último Apertura 2025, Doryan Rodríguez disputó apenas nueve partidos –sólo 18 minutos durante los playoffs– en los que anotó un gol.

En total, desde su debut en la Liga en la 2021/22, el atacante vistió en 104 ocasiones la camiseta rojinegra, en tanto que su carrera incluye el mencionado paso por Puntarenas así como también dos campeonatos defendiendo los colores de Sporting.