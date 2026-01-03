El mercado de fichajes de la Liga Deportiva Alajuelense tiene muchas salidas, pero pocas llegadas. La afición manuda lo tiene claro y empieza a exigirlo a través de los comentarios en las redes sociales. Se fueron cuatro futbolistas y apenas arribó Kenneth Vargas.

El cuarto en irse es Johnny Ávarez, portero que se formó en el CAR y que acaba de concretar su salida definitiva del club después de muchos años soñando con ser figura en Alajuelense. Con Bayron Mora y Washington Ortega en un gran momento, el de San José no tiene más remedio que marcharse, ya que Machillo Ramírez solo lo utilizó en dos juegos.

“¡Muchas gracias, Johnny! Por vestir y defender esta camiseta desde niño. Te deseamos el mayor de los éxitos en lo que venga“, escribió la Liga para despedirse del portero que cosechó una larga lista de trofeos con el León pese a no ser el titular.

Álvarez finiquitó su contrato, por lo que ya está desligado totalmente de Alajuelense, el lugar que fue su casa por muchos años. En el posteo de su salida, la mayoría de los manudos se mostraron tristes porque Johnny fue un portero que comenzó desde muy pequeño en el CAR.

Johnny Álvarez con los títulos ganados en LDA.

Varios aficionados lamentaron su salida definitiva y se preguntaron porqué no fue cedido para volver en un futuro a Alajuelense. El de San José ya fue prestado en varias ocasiones, por lo que en esta etapa quería terminar su contrato y afianzarse en un nuevo club.

¿Dónde seguirá su carrera Johnny Álvarez tras dejar Alajuelense?

Johnny Álvarez tiene todo listo para continuar su carrera en el Sporting FC, donde acaba de asumir como nuevo entrenador Andrés Carevic, a quien ya conoce de su estadía en la Liga. En el equipo josefino, está Leonel Moreira, otro portero con pasado en Alajuelense, por lo que Johnny no tiene lugar asegurado.