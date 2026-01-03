Es tendencia:
No es Comunicaciones: Carlos Mejía sorprende a toda Guatemala y ya tiene nuevo equipo para el Clausura 2026

Carlos Mejía tiene nuevo club en Guatemala, y no se trata de Comunicaciones.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Comunicaciones se encuentra en medio de una reestructuración. Tras quedar en el último lugar del Torneo Apertura 2025, la comisión directiva inició una serie de cambios para la temporada 2026. El objetivo primordial es poder salir de la crisis.

Muchas figuras históricas suenan para regresar a Los Cremas, aunque no será el caso de Carlos Mejía, quien ya tiene confirmado su nuevo equipo. De paso por Antigua GFC y Xelajú MC, viene de quedar libre en el Deportivo Chiquimulilla.

No irá a Comunicaciones: Carlos Mejía fue presentado en Deportivo Achuapa

Deportivo Achuapa anunció la contratación de Carlos Mejía en las últimas horas, luego de un corto proceso de negociaciones. Estará bajo las órdenes del director técnico Rafael Loredo. El experimentado volante volverá a jugar la Liga Nacional.

“Hacemos oficial y damos la bienvenida la nueva incorporación, el experimentado Carlos Anselmo Mejía. Un jugador nacional, conocedor de nuestro fútbol, mucha calidad y experiencia, llega a reforzar nuestro proyecto. Vamos, Cuilapa, a defender nuestros colores con mucho compromiso y profesionalismo”, publicó la institución.

Carlos Mejía como jugador de la Selección de Guatemala

En lo que respecta a la Selección Nacional de Guatemala, el futbolista que supo vestir la camiseta de Comunicaciones mantuvo 55 presentaciones oficiales. En estas mismas, dadas entre 2014 y 2024, logró anotar un total de ocho goles.

