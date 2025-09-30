“Es un fracaso”: Javier López señaló al culpable de la eliminación de Motagua contra Alajuelense

Motagua pasó de la ilusión máxima a una pesadilla en cuestión de horas y sufrió una dura remontada 2-1 frente a Liga Deportiva Alajuelense para quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

El Ciclón no pudo sostener la ventaja de la ida, por lo que ahora solo le queda aspirar a clasificar a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf mediante el repechaje: su rival será el perdedor de la serie entre Cartaginés y Olimpia, que está 2-1 arriba en la serie.

Javier López expuso al culpable de la eliminación de Motagua

Fiel a su estilo, el entrenador español Javier López se mostró fuertemente autocrítico en rueda de prensa tras caer ante la Liga: “Es un fracaso por como lo quieras analizar. Me voy decepcionado conmigo mismo, con el contexto en el que se dio. El máximo responsable de esta derrota soy yo. Ahora toca analizar los errores y mejorar”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

“Pedir una disculpa a nuestra afición, si bien el equipo hizo algo importante la semana pasada y la afición nos acompañó, es un golpe muy fuerte. Nos deja aprendizajes significativos”, dijo López antes de abocarse de lleno al análisis del encuentro.

ver también Motagua recibe duro castigo: confirmada la cantidad de dinero que perdió tras ser eliminado por Alajuelense

“Para nosotros era importante tener el balón y lo logramos en los primeros 15, 30 minutos. En la primera llegada que tienen marcan un buen gol que fabrica Joel Campbell. Nosotros tuvimos para tener una mayor ventaja (…). La segunda parte estuvo en tierra de nadie, ellos manejaron más territorialmente, pero sin situaciones de gol”, añadió.

Publicidad

Eso sí, también le bajó un fuerte mensaje al grupo: “En el descanso le pedí al equipo seguir atacando, creo que nos faltó energía. Los últimos minutos fuimos un equipo muy conservador. Tuvimos más miedo a perder que la ilusión de ganar”.

Publicidad

“Yo veo un equipo muy fuerte, lo sufrí con Antigua. En mi opinión, el año pasado fuimos muy superiores en la ida y equilibrados en la vuelta perdimos la llave. Este año haciendo un buen partido en Costa Rica y con el apoyo de nuestra afición, fueron capaces de salir adelante a pesar del contexto en el que venían. Es un equipo competitivo y que tiene gen ganador”, sentenció el timonel.