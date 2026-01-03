Es tendencia:
“Muy complicado”: José Giacone recibe la peor noticia sobre el fichaje extranjero que le exigió a Jafet Soto

El nuevo DT de Herediano le había hecho un pedido expreso al presidente del Team pero no se lo podrán cumplir por un motivo muy particular.

Por Gustavo Pando

José Giacone lo pidió pero Jafet Soto no se lo podrá traer.

Después de haberse quedado afuera de las semifinales por primera vez en 33 campeonatos, Jafet Soto tomó una decisión contundente en Herediano. Decidió dar una vez más un paso al costado del banquillo del equipo y contratar a un técnico de renombre y consagrado en la institución.

José Giacone fue el nombre elegido por el mandamás del Team, quien no se tardó en hacerlo oficial. Sin embargo, el DT le pidió algunos refuerzos puntuales. Y si bien ya varios nombres fueron confirmados, hay uno que no podrá ser. Al menos por ahora.

El fichaje extranjero que José Giacone no podrá tener en Herediano

El jugador en cuestión no es otro que Justing Cano, a quien el DT venía de dirigir en Diriangén. Así lo informó Kevin Jiménez, uno de los periodistas que mejor información maneja sobre el mercado de fichajes.

“La llegada de Justing Cano a Herediano está muy complicada”, aseguró Jiménez sobre el futuro del marcador central. “Giacone lo pidió pero el tema es que necesitaría unos meses para realizar los trámites de nacionalidad costarricense”, agregó el comunicador.

La información publicada por Kevin Jiménez. (X.com)

¿El Fantasma Figueroa se lo roba a Jafet Soto?

Mientras tanto, Cano es también pretendido por Comunicaciones de Guatemala. Fantasma Figueroa, quien le dio la titularidad en la Selección de Nicaragua, lo quiere tener ahora en los Cremas, equipo en el que acaba de asumir.

“Deberán negociar”, explicó Jiménez sobre esta transacción, que todavía no está cerrada pero al alejarse la posibilidad de Herediano, toma fuerzas.

