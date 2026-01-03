El nombre de Orlando Galo comenzó a sonar en los últimos días después de que una gran parte de los aficionados manudos exigió por su vuelta a la Liga Deportiva Alajuelense. Por eso, desde el club comunicaron la versión oficial sobre estos rumores.

El mediocampista hizo sus inicios en el CAR, pero luego pasó al Club Sport Herediano donde estuvo ligado hasta julio del 2025. En la Liga, Orlando Galo apenas llegó a disputar 17 partidos en el primer equipo durante 2018.

El futbolista de la Selección de Costa Rica se encuentra en el Riga de Letonia. En 2024 fue cedido desde el Team y al próximo año se convirtió en fichaje definitivo del equipo que también tiene en sus filas a un tico como es Anthony Contreras.

ver también Machillo Ramírez no le dio lugar: Alajuelense confirma la salida de un multicampeón que le duele a los manudos

En Alajuelense descartan un posible interés en Orlando Galo

En medio de estos pedidos de la afición manuda por volver a contar con Galo, desde Alajuelense, según la información que dio El Mundo CR, rechazaron un posible regreso del mediocampista. En la Liga confirman que no está en la lista para ser contratado.

Galo en el Riga FC.

De esta manera, los manudos deberán esperar a otro momento para poder contar con el mediocampista de la Tricolor. Galo todavía tiene contrato con el equipo europeo hasta 2027 y habitualmente es titular, por lo que su salida no será fácil si lo buscan en un futuro.

Publicidad

Publicidad

El mercado de fichajes de Alajuelense con una sola llegada

Con la negativa sobre Orlando Galo, algunos manudos comienzan a perder la paciencia con respecto a los nuevos fichajes. Hasta el momento, anunciaron cuatro salidas y sólo hicieron oficial el arribo de Kenneth Vargas como refuerzo para el Clausura 2026. A días de iniciar el campeonato, no hay movimientos en Alajuela.