“Agencia de Costa Rica”: Jeaustin Campos sacude a Motagua cerrando el fichaje que nadie esperaba en 2026 para Real España

A Jeaustin Campos se le está cumpliendo lo que le pidió a Real España, concretar entre 6 y 7 fichajes, ya lleva cuatro. Uno de los últimos se los quitó a Motagua y ya es oficial.

Se trata de Anthony García, el extremo que dejó al Colorado Rapids 2 de la MLS Next Pro, y que un principio iba a volver a Motagua, jugará con La Máquina en 2026.

“Real España no amaga y va con todo…

La máquina oficializó el fichaje del joven hondureño Anthony García (20) que viene del Colorado Rapids 2 de la MLS Next Pro. El futbolista pertenecía a una agencia de jugadores de Costa Rica y por ende su vuelta no fue a Motagua.

De esos jugadores que dará mucho de qué hablar en el torneo”, informó Gustavo Roca luego del comunicado del club anunciado el fichaje de García.

Anthony es un extremo que tiene mucha proyección y bajo la tutela de Jeaustin Campos puede crecer mucho en 2026. Aunque no especificaron los años, seguramente llega por un año con la opción a salir si tiene un buen rendimiento en los primeros seis meses.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El otro fichaje que concretó Real España

“Le damos la bienvenida a Ángel David Sayago, centro delantero argentino que llega a reforzar el ataque aurinegro.

Listo para luchar por este escudo y defender estos colores”.

Este delantero Jeaustin Campos ya lo tuvo en Herediano de Costa Rica y ahora se reencuentran en Honduras para buscar cumplir los objetivos de Real España en 2026.

Publicidad

La Máquina va a competir en la Liga Nacional de Honduras y también en la Concachampions donde su rival es el LAFC de la MLS.

Publicidad

Tweet placeholder