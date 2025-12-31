Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Agencia de Costa Rica”: Jeaustin Campos sacude a Motagua cerrando el fichaje que nadie esperaba en 2026 para Real España

Real España sigue agitando el mercado de fichajes en Honduras y anunció dos jugadores de golpe, uno se lo quitó a Motagua.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Jeaustin Campos tiene dos nuevos fichajes en Real España.
Jeaustin Campos tiene dos nuevos fichajes en Real España.

A Jeaustin Campos se le está cumpliendo lo que le pidió a Real España, concretar entre 6 y 7 fichajes, ya lleva cuatro. Uno de los últimos se los quitó a Motagua y ya es oficial.

Se trata de Anthony García, el extremo que dejó al Colorado Rapids 2 de la MLS Next Pro, y que un principio iba a volver a Motagua, jugará con La Máquina en 2026.

“Real España no amaga y va con todo…

La máquina oficializó el fichaje del joven hondureño Anthony García (20) que viene del Colorado Rapids 2 de la MLS Next Pro. El futbolista pertenecía a una agencia de jugadores de Costa Rica y por ende su vuelta no fue a Motagua.

De esos jugadores que dará mucho de qué hablar en el torneo”, informó Gustavo Roca luego del comunicado del club anunciado el fichaje de García.

Anthony es un extremo que tiene mucha proyección y bajo la tutela de Jeaustin Campos puede crecer mucho en 2026. Aunque no especificaron los años, seguramente llega por un año con la opción a salir si tiene un buen rendimiento en los primeros seis meses.

Tweet placeholder
Publicidad

El otro fichaje que concretó Real España

“Le damos la bienvenida a Ángel David Sayago, centro delantero argentino que llega a reforzar el ataque aurinegro.

Listo para luchar por este escudo y defender estos colores”.

Este delantero Jeaustin Campos ya lo tuvo en Herediano de Costa Rica y ahora se reencuentran en Honduras para buscar cumplir los objetivos de Real España en 2026.

Publicidad

La Máquina va a competir en la Liga Nacional de Honduras y también en la Concachampions donde su rival es el LAFC de la MLS.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Padre de Randall revela por qué no fichó con Saprissa
Deportivo Saprissa

Padre de Randall revela por qué no fichó con Saprissa

Herediano se queda sin el fichaje que Jafet había anunciado
Costa Rica

Herediano se queda sin el fichaje que Jafet había anunciado

Jafet Soto está muy cerca de cerrar el fichaje más esperado
Costa Rica

Jafet Soto está muy cerca de cerrar el fichaje más esperado

Kenneth Vargas dice lo que pocos sabían en Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Kenneth Vargas dice lo que pocos sabían en Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo