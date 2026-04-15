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Así reaccionó Motagua a la eliminación del Real Madrid y el vídeo está dando de qué hablar en Honduras

El Real Madrid quedó fuera de la Champions League a manos del Bayern Múnich, y en Motagua hubo euforia.

José Rodas

Por José Rodas

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Real Madrid quedó eliminado de la Champions League.
Real Madrid quedó eliminado de la Champions League.

Este miércoles, el Real Madrid fue eliminado de la Champions League por el Bayern Múnich. El marcador global terminó 6-4, y dejó mucho de qué hablar, especialmente por el partidazo que se vivió en el Allianz Arena.

La Casa Blanca ha tenido una temporada nefasta, en la que no ganarán ningún título. Este golpe se acentuó por la expulsión de Eduardo Camavinga, quien recibió dos tarjetas amarillas, la última por una acción en la que no entregó el balón a los rivales.

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Ni el Real Madrid ni el Barcelona están en las semifinales, y para muchos, la Champions League ya ha finalizado. Sin embargo, lo que nadie esperaba fue la euforia que se desató en Motagua.

En Motagua celebraron la eliminación del Real Madrid

Un video publicado por el Blog del Ciclón mostró la reacción de ciertos jugadores de la plantilla al gol de Luis Díaz, que sellaba la eliminación del Real Madrid.

Muchos de ellos celebraron efusivamente el tanto e incluso Carlos “Zapatilla” Mejía se quitó la camiseta para festejar que el Real Madrid ya estaba fuera de la Champions League.

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Esto ocurrió después del entrenamiento de Motagua, que el jueves enfrentará al Victoria por la Liga Nacional de Honduras.

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