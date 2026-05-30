¿Se va con el enemigo? El gigante de Honduras que quiere a Kenny Bodden y Marathón responde

Marathón ha dado una respuesta al interés de otros equipos por Kenny Bodden, defensor que ha rendido bien en el equipo verdolaga.

Marathón se mueve rápido para asegurar el futuro de uno de sus defensas. La directiva del equipo verdolaga se encuentra en negociaciones avanzadas con Kenny Bodden para firmar una renovación de contrato.

El defensor de 26 años tiene programada una reunión clave este mismo sábado. En esta cita se espera definir los últimos detalles del nuevo acuerdo, el cual, en principio, lo ligaría al monstruo verde por los próximos dos años.

ver también De Guatemala a Olimpia: Eduardo Espinel por fin define al sustituto de Mango Sánchez y Elison Rivas

Entre el deseo de revancha y el interés de otros clubes

La situación de Bodden es llamativa. El jugador viene de sufrir un duro golpe deportivo trasperder la gran final del torneo justamente ante el Motagua. Curiosamente, el equipo azul es uno de los principales interesados en ficharlo para la próxima temporada.

Además del interés de las águilas, el zaguero cuenta con una oferta para jugar en el extranjero. Sin embargo, a pesar de tener estas opciones sobre la mesa, el jugador le ha dado la prioridad total a Marathón.

Tweet placeholder

Las próximas horas serán fundamentales para conocer el destino del defensa. Si todo marcha como el equipo sampedrano espera, Bodden estampará su firma para buscar la revancha con la camiseta verde.

Publicidad

Publicidad

ver también De Costa Rica a Honduras: Motagua anuncia su primer fichaje para la Copa Centroamericana

En resumen