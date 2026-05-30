Droopy Gómez se olvida de Motagua tras ser campeón y ‘ficha’ por este club a cambio de 150 mil dólares

Se viene el Mundial 2026 y muchos jugadores se quedan sin actividad futbolística, por lo que deben mantenerse bien físicamente.

Luego de celebrar un nuevo campeonato con el Motagua, el futbolista argentino Rodrigo “Droopy” Gómez ha sorprendido a todos con una noticia: jugará temporalmente con un equipo en el extranjero.

El habilidoso mediocampista aceptó la invitación para participar en la Copa Mariachi Premier, un famoso torneo amateur que se organiza cada año en los Estados Unidos. Este campeonato es muy conocido porque suele reunir a grandes figuras, exjugadores e incluso árbitros de la Liga Nacional de Honduras.

ver también De Guatemala a Olimpia: Eduardo Espinel por fin define al sustituto de Mango Sánchez y Elison Rivas

El equipo Cruz Azul Santa Lucía fue el encargado de confirmar que el “Droopy” Gómez se unirá a sus filas para la edición de este 2026. El torneo se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio en Houston, Texas.

Este tipo de competencias en Estados Unidos son muy atractivas, ya que los equipos ganadores pueden llevarse premios que van desde los 150 mil dólares en adelante.

Droopy Gómez estará en la Copa Mariachi.

Rodrigo Gómez no será la única estrella del fútbol hondureño en el torneo. También se confirmó la participación de Francisco “El Chelito” Martínez. Para ambos futbolistas, esta será la primera vez que compiten en un torneo de este estilo en el extranjero.

Publicidad

Publicidad

ver también De Costa Rica a Honduras: Motagua anuncia su primer fichaje para la Copa Centroamericana

¿Qué pasará con el Motagua?

Los aficionados de las águilas pueden estar tranquilos. Rodrigo “Droopy” Gómez sigue teniendo contrato vigente con el Motagua, donde es una pieza clave y un jugador muy querido por la afición. Su participación en este torneo de fin de semana es solo una invitación corta, por lo que pronto estará de regreso con el equipo azul.

En resumen

Rodrigo “Droopy” Gómez jugará temporalmente con el equipo amateur Cruz Azul Santa Lucía en la Copa Mariachi Premier, un torneo que se disputará el 6 y 7 de junio en Houston, Texas.

Es la primera vez que el argentino participa en este tipo de certámenes norteamericanos, conocidos por sus premios de más de 150 mil dólares y por reunir a figuras de la Liga Nacional (como Francisco “El Chelito” Martínez).

Los aficionados no deben preocuparse, ya que el jugador mantiene su contrato vigente con el FC Motagua, donde sigue siendo una pieza fundamental; su participación en Estados Unidos es solo una invitación corta.