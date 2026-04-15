Los tres mejores de Centroamérica: en Costa Rica comparan a Alajuelense con Olimpia y Motagua, pero dejan afuera a Saprissa

Centroamérica ha mejorado mucho en varios aspectos del fútbol, y uno de ellos es en los estadios. Los países de la región han invertido en sus infraestructuras y muchos de estos proyectos han estado a cargo de Enio Cubillo.

El CEO de la empresa que instaló la grama híbrida en el estadio Nacional de Tegucigalpa, en Honduras, dio a conocer los mejores estadios de la región, mencionando a Chelato Uclés junto con otros dos de Costa Rica.

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En una entrevista con Tigo Sports, Cubillo reveló sus tres estadios favoritos, pero el de Saprissa no apareció en su lista.

Los mejores tres estadios de Centroamérica

“El estadio Nacional (Chelato Uclés) de Honduras, no porque lo haya hecho yo, sino porque justamente lo evaluamos en parámetros como tracción, humedad, rodamiento del balón, altura del césped y rodamiento de las máquinas. El estadio de Honduras es uno, el Morera Soto (de Alajuelense) es el otro, y de Centroamérica, el estadio Nacional de Costa Rica”, dijo Cubillo.

Durante muchos años se pidió la remodelación del estadio donde juegan Olimpia y Motagua como locales en Honduras. El proyecto tardó, pero ahora que se completó, los aficionados disfrutan de mejores partidos.

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También es importante recordar que en Honduras se remodelaron el estadio Ceibeños y el Juan Ramón Brevé Vargas, ambos con grama híbrida.

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Con estos esfuerzos, Honduras busca competir con los estadios de Costa Rica, ya que es el país de la región con las mejores infraestructuras deportivas.