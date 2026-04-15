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Bayern Munich vs. Real Madrid EN VIVO: se confirmaron las alineaciones – minuto a minuto del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League

Siga EN VIVO el Bayern Múnich vs. Real Madrid con el minuto a minuto de la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¡Bayern Múnich ya está en casa!

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¡Así llegó el Real Madrid!

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¡BAYERN MÚNICH CONFIRMÓ SUS TITULARES!

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¡Las bajas del Bayern Munich para este partido!

  • Leon Klanac (lesión en el muslo)
  • Sven Ulreich (desgarro miofascial)
  • Lennart Karl (desgarro fibrilar)

¡Las bajas del Real Madrid para este partido!

  • Rodrygo (rotura del ligamento cruzado)
  • Thibaut Courtois (desgarro muscular)
  • Raúl Asencio (gastroenteritis gripal)
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¡REAL MADRID CONFIRMÓ SUS TITULARES!

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¡Así se encuentra el Allianz Arena!

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¡HOY ES DÍA DE CHAMPIONS LEAGUE!

Bayern Munich y Real Madrid estarán definiendo otro boleto a las semifinales de la UEFA Champions League. 

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Bayern Munich vs. Real Madrid: Champions League
© GettyBayern Munich vs. Real Madrid: Champions League

La Champions League entra en una jornada decisiva en la que se definirán los últimos boletos a las semifinales. Entre los cruces más llamativos aparece el enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern Munich, una serie que sigue abierta, aunque con ligera ventaja para el conjunto alemán tras imponerse 1-2 en el primer partido.

El del Real Madrid llegará a esta vuelta con la obligación de remontar el resultado adverso que sufrió en el Santiago Bernabéu. Para lograrlo, deberá hacerlo en una visita de máxima exigencia al Allianz Arena, donde buscará cambiar el rumbo de la eliminatoria y mantenerse con vida en la lucha por el título europeo.

Además, el ganador de esta llave ya sabe cuál sería su siguiente reto en el torneo. El rival en semifinales saldrá del París Saint-Germain, que aseguró su clasificación después de eliminar al Liverpool y ahora espera al vencedor de esta serie para continuar su camino en la competición.

Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde contra Bayern Munich por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League

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