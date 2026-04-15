Bayern Munich y Real Madrid estarán definiendo otro boleto a las semifinales de la UEFA Champions League.

La Champions League entra en una jornada decisiva en la que se definirán los últimos boletos a las semifinales. Entre los cruces más llamativos aparece el enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern Munich, una serie que sigue abierta, aunque con ligera ventaja para el conjunto alemán tras imponerse 1-2 en el primer partido.

El del Real Madrid llegará a esta vuelta con la obligación de remontar el resultado adverso que sufrió en el Santiago Bernabéu. Para lograrlo, deberá hacerlo en una visita de máxima exigencia al Allianz Arena, donde buscará cambiar el rumbo de la eliminatoria y mantenerse con vida en la lucha por el título europeo.

Además, el ganador de esta llave ya sabe cuál sería su siguiente reto en el torneo. El rival en semifinales saldrá del París Saint-Germain, que aseguró su clasificación después de eliminar al Liverpool y ahora espera al vencedor de esta serie para continuar su camino en la competición.