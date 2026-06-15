Dailon Livramento aparece como la principal referencia ofensiva de Cabo Verde para el debut mundialista ante España. Nació en Róterdam, juega en Casa Pia y marcó uno de los goles más importantes en la historia reciente de la selección africana.

Dailon Livramento fue el elegido por el entrenador Pedro Leitão Brito, más conocido como “Bubista”, para liderar el ataque de Cabo Verde en su debut mundialista frente a España.

El partido se está disputando este lunes 15 de junio, en el Atlanta Stadium (nombre utilizado por FIFA para el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta), y corresponde a la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. Pero, ¿quién es este atacante que nació en Europa pero representa a un país africano?

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¿Quién es Dailon Livramento?

Su nombre completo es Dailon Rocha Livramento do Rosário. Nació el 4 de mayo de 2001 en Róterdam, Países Bajos, tiene 25 años, mide 1,85 metros y juega como centrodelantero.

Aunque se formó en suelo neerlandés, eligió defender a Cabo Verde por sus raíces familiares y se convirtió en una de las caras de una generación que llevó al país a su primera Copa del Mundo.

Dailon Livramento es una de las grandes figuras de Cabo Verde (Instagram).

Livramento llega al Mundial como futbolista de Casa Pia, de la Primeira Liga de Portugal,donde juega cedido por Hellas Verona y es compañero delcostarricense Patrick Sequeira.

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El delantero llegó a Portugal a préstamo desde el Hellas Verona (Instagram).

Antes de llegar a Italia y Portugal, hizo buena parte de su recorrido en el fútbol de su país natal. Pasó por estructuras de formación como Excelsior y NAC Breda, y luego tuvo minutos importantes en Roda JC y MVV Maastricht. En este último club empezó a ganar visibilidad fuera de Países Bajos.

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En 2024, durante su estreno en la Serie A con el Hellas Verona, Livramento marcó en la victoria 3-0 ante Napoli. Más tarde, para la temporada 2025/26, salió cedido para sumar rodaje en Portugal.

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De bailarín a héroe nacional

Antes de consolidarse como futbolista, Livramento dejó la pelota durante un tiempo y se volcó al baile, una pasión que lo acompañaba desde chico. Según contó en entrevistas, su gran inspiración era Michael Jackson: miraba videos, copiaba movimientos y llegó a pensar seriamente en dedicarse a ese camino.

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Ese paréntesis duró cerca de un año, hasta que el fútbol volvió a ocupar su lugar. Livramento retomó los entrenamientos, regresó al circuito formativo neerlandés y empezó a construir una carrera que lo terminó llevando a jugar un Mundial.

Livramento fue uno de los héroes de Cabo Verde en las Eliminatorias africanas (Instagram).

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Con la Selección de Cabo Verde, Livramento ya dejó una marca inolvidable. El 13 de octubre de 2025 abrió el marcador en el 3-0 ante Eswatini, resultado que selló la histórica clasificación de los Tiburones Azules al Mundial 2026.

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Ahora, Cabo Verde debuta contra una de las selecciones favoritas del torneo y necesita que su delantero pueda sostener la pelota, atacar el área y aprovechar las pocas situaciones que tenga.

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En síntesis

Dailon Livramento nació en Róterdam, Países Bajos, el 4 de mayo de 2001 y representa a Cabo Verde.

El delantero juega en Casa Pia, cedido por Hellas Verona, y mide 1,85 metros.

Fue clave en la clasificación histórica de Cabo Verde al Mundial 2026, con un gol ante Eswatini.