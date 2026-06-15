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Saprissa HOY 15 de junio: Mariano Torres, Erick Lonnis y la salud de Hernán Medford

Saprissa arranca oficialmente su camino hacia el Torneo Apertura 2026 en medio de movimientos urgentes en el mercado de fichajes.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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La actualidad del Monstruo Morado.
© Saprissa / Chat GPT.La actualidad del Monstruo Morado.

Este sábado 15 de junio es la fecha programada en el calendario del Deportivo Saprissa para iniciar los trabajos de pretemporada de cara al Torneo Apertura 2026, donde la presión por conseguir el título será, como es costumbre, inmensa. En Fútbol Centroamérica repasamos los principales aspectos de la actualidad morada:

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Mariano Torres y la ¿última página? de una era dorada

Tras disfrutar de unas merecidas vacaciones en su natal Buenos Aires, el mediocampista argentino inicia la que podría ser su última pretemporada como futbolista profesional.

Al finalizar el Clausura 2026, Mariano extendió su contrato con el club que lo idolatra por seis meses más, pero a sus 38 años no es ningún secreto que transita por el ocaso de su carrera.

Mariano Torres definió su futuro.

Mariano Torres seguirá jugando en Saprissa por lo menos hasta fin de año (Saprissa).

De todas formas, en Tibás nunca le cerrarán las puertas: si a fin de año sigue sintiéndose en condiciones de darle al equipo su 100%, el capitán volverá a extender su vínculo.

Erick Lonnis: Rompecabezas en la gerencia deportiva

El ex guardameta, quien es el encargado de cumplir las funciones de un gerente deportivo desde la salida de Sergio Gila, tiene una ardua tarea en este mercado de fichajes.

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Lonnis ya tiene un refuerzo en carpeta.

Lonnis tiene mucho trabajo por hacer (Gemini).

El Monstruo ya concretó las incorporaciones de Andrey Soto y Keyswen Arboine, pero no puede conformarse con solo eso, especialmente teniendo en cuenta la probable salida de los mundialistas Fidel Escobar y Tomás Rodríguez, además del supuesto interés desde el exterior por Gerald Taylor. En las próximas semanas, Lonnis deberá cerrar un nuevo fichaje para reforzar las filas del Monstruo.

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La incógnita con Hernán Medford

Hernán Medford atraviesa un problema en la rodilla y a principios de mes Saprissa informó que debía someterse a una cirugía para aliviar el dolor y mejorar su movilidad.

El club explicó que la articulación presenta un desgaste significativo, asociado a su extensa carrera como futbolista profesional, lo que le venía generando molestias y limitaciones en el día a día.

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Medford recibe una importante noticia.

Medford debió pasar por el quirófano por un problema en su rodilla (Saprissa).

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Saprissa no detalló exactamente un plazo de recuperación para su entrenador, por lo que habrá que ver si podrá formar parte de los primeros días de la pretemporada.

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En síntesis

  • La pretemporada será clave para la gestión física de Mariano Torres, quien a sus 38 años podría estar jugando su último torneo como profesional.
  • Erick Lonnis tiene la presión de concretar nuevos refuerzos para cubrir las probables salidas de figuras de peso como Escobar, Rodríguez o Taylor.
  • La reciente cirugía de rodilla de Hernán Medford deja en suspenso su participación activa y liderazgo durante los primeros días de trabajo del equipo.

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