Andy Najar sin duda alguna fue el fichaje estrella del Torneo Clausura 2024, luego de llegar a un acuerdo para unirse a las filas de Olimpia, aunque por el momento no había tenido la oportunidad de debutar, esto luego de no cumplir con los pasos administrativos que se necesitaban.

El día de su debut era una incógnita, tanto para él, como en su club, pero finalmente todo se ha completado y ahora es cuestión de tiempo para verlo dentro del terreno de juego y así poder debutar en el futbol catracho.

Su debut

Andy Najar viajó este día con el resto del plantel rumbo a La Ceiba, donde hoy enfrentará a Vida por la actividad del Torneo Clausura 2024, aunque dependerá de Pedro Troglio si lo incluye en la nómina del compromiso.

En un inicio, el viaje de Najar era más que todo de acompañamiento y para estar con el plantel, pero luego de saber que se completó la papelería, esto podría cambiar a lo que sería una noche histórica.

Sus palabras

Najar habló con los medios de comunicación previo a emprender el viaje, en el que afirmó que existían grandes posibilidades de jugar hoy, lo cual está cerca de cumplirse. Además, mencionó que en el tema físico está listo y que solamente espera tener la oportunidad de participar. Esto fue lo que dijo.

“Estamos contentos de estar aquí, espero tener la posibilidad de debutar hoy. He trabajado bien, muchos compañeros ya me conocían, me estoy poniendo al ritmo, vamos a ver qué pasa“

“Si se da la oportunidad por qué no, vengo de unas largas vacaciones después del último partido con la Selección, he estado entrenando individual, no es lo mismo que en un equipo, ahí vamos. Ya tengo una semana en Olimpia, esperamos jugar”

