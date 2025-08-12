Es tendencia:
Confirmado por Concacaf: Olimpia recibe la noticia que pone de rodillas a todos los grandes de Centroamérica

Olimpia recupera el sitio que tanto estaba buscando y que no conseguía desde 2022 bajo el mando de Pedro Troglio.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Olimpia pone de rodillas a todos los grandes de Centroamérica.

No todo fue mala noticia para Olimpia luego de perder la racha invicta de 11 partidos ganando de forma consecutiva.

El buen inicio no se ve opacado en Concacaf a pesar del empate ante Juticalpa 2-2, los leones han recibido un premio por el cual trabajaron duro.

Y es que cada vez que se termina una jornada de la Copa Centroamericana, el ranking de Concacaf se mueve y esto ha pasado con el León

¿Cuál es el nuevo puesto del León en Concacaf?

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación dio a conocer la actualización de los puestos de cada equipo.

Resulta que Olimpia tras su triunfo sobre Hérculesalcanzó el primer lugar de Concacaf y pasó a Herediano de Costa Rica.

Este logro no lo conseguían desde el 2022 cuando ganaron la Liga Concacaf ante Alajuelense bajo el mando de Pedro Troglio.

Ahora conEduardo Espinel han recuperado el puesto de honor en la zona y esperan no soltarlo, aunque en esta semana descansan en su grupo.

Retornan a la Copa Centroaméricana el martes 19 de agosto visitante al Águila de El Salvador.

Ranking de Concacaf

Olimpia (#40 en la general)
Herediano (#41)
Alajuelense (#46)
Saprissa (#47)
Antigua (#54)
Municipal (#55)
Plaza Amador (#56)
Motagua (#57)
Xelajú (#60)
Comunicaciones (#61)

Olimpia pone de rodillas a toda Concacaf.

