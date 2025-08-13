La infernal bienvenida a Javier López en Motagua que puede costarle el puesto

Javier López es el flamante nuevo director técnico de FC Motagua tras la salida de Diego Vázquez.

El estratega español llegó a Honduras este martes y ya dirigió su primera práctica con el plantel del azul profundo.

López deberá pulir rápido a sus dirigidos ya que debe tiene su primera gran prueba de manera muy rápida este jueves ante Cartaginés por Copa Centroamericana.

El infernal calendario de Javier López en Motagua

Motagua recibirá al cuadro ´Brumoso´ en el Estadio Nacional de Tegucigalpa con el deseo de sellar la clasificación a cuartos de final.

Sin embargo, para López no será el único duelo de alto voltaje que enfrentará en su llegada al ´Mimado´.

Y es que Motagua en 17 días tendrá que enfrentar a 4 equipos grandes de Centroamérica: Cartaginés, Marathón, Saprissa y Real España.

El primer duelo es el ya mencionado ante los de Cartago el 14 de agosto, 3 días (17-Ago) después se medirá ante Marathón por el Apertura 2025 en uno de los clásicos de Liga Nacional.

El mayor tiempo de descanso entre encuentros vendrá justamente después de ese partido: 6 días de descanso (23-Ago) para visitar a Victoria en la Jornada 6 de Liga.

Es ahí donde vendrán dos choques de mucha historia: Visita a Saprissa en el Ricardo Saprissa Aymá por la última jornada de Copa y luego recibe a Real España para finalizar el mes.

Los duelos ante el ´Monstruo Morado´ y la ´Máquina´ tendrán solo dos días de separación con viaje incluido: El primero será el día 26 y el segundo el 31 de agosto.

Es así como López, primer director técnico español en la historia de Motagua, deberá encontrar la manera de dar resultados rápido ya que continuos reveces podría despertar dudas y, tal vez, hasta una tempranera destitución.

