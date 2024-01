Andy Najar arribó esta tarde a Honduras para unirse de manera oficial a Olimpia luego de ser anunciado como su nuevo jugador hace unos días y así comenzar su primera aventura en la Liga Nacional, pero lo hace también con la polémica que ha surgido con respecto al interés de Olancho.

El defensor habló con los medios en el que aseguró que nunca dijo que iba a jugar con los Potros, sí recibió un contrato, pero eso no significaba que iba a aceptar, porque le precisó al presidente Samuel García que lo iba a pensar con su familia y así fue, al decidirse por fichar por los olimpistas.

La demanda

“Voy a aclarar ese punto porque tengo mi conciencia tranquila. Ellos me mandaron el contrato, yo les dije que lo iba a hablar con la familia, como dice él que tiene pruebas que las iba a mostrar, pues que las muestre, en ningún momento le di mi palabra”, dijo.

“En ningún momento le dije que sí iba a jugar a Olancho. Le dije que lo iba a pensar, que lo iba a hablar con la familia, al final del día me gusta tomar las decisiones con mi familia”, agregó acerca si había dado su palabra de unirse al equipo.

¿La lista de peticiones es real?

“Yo pedí algunas cosas, no sé cómo se negocian los contratos, es mi primera vez, un amigo me estaba ayudando, pero algunas cosas. Lo que dijo que pedía a Alex López. En eso yo tuve una conversación con él (Samuel García), quien me dijo que estaban hablando con Alex López y yo en ningún momento le dije lo de Alex López”, agregó.

“Entonces, no me gusta hablar de nadie, estoy agradecido con ellos por el respeto que me dieron desde un principio. Igual, yo les fui claro, hablé con la señorita Nohelia, que es la hija de él, le dije que tomaba la decisión de integrarme a Olimpia”, continuó diciendo el defensa.

Por último, mencionó que está tranquilo respecto al tema: “No tengo ningún problema, soy tranquilo, no me gustan los problemas. Yo siempre he dicho que mi sueño es jugar en Olimpia. Como yo le dije, la oferta que ellos me hicieron fue mejor económicamente que la de Olimpia, pero yo quería jugar en Olimpia. Fue la misma situación cuando tomé la decisión de jugar con Honduras. Al final decidí venir a Olimpia”

