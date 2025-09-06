Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Amado Guevara consterna a toda Honduras y le dice las cosas en la cara a Reinaldo Rueda por empatar con Haití

Amado Guevara tuvo su propio análisis sobre el empate de la Bicolor y soprendió a varios con sus declaraciones.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Para Amado Guevara, Reinaldo Rueda tiene que ser más atrevido.
Para Amado Guevara, Reinaldo Rueda tiene que ser más atrevido.

La selección de Honduras dejó volar dos puntos que puede necesitar al final de la Eliminatoria. La Bicolor empató 0-0 de visita ante Haití.

El rival era accesible para ganar y muchos se fueron con un mal sabor de boca porque claramente se podía ganar, pero Reinaldo Rueda no fue muy atrevido.

Siempre está convocado a la selección de Honduras, nunca juega y Olimpia pone en su sitio a Reinaldo Rueda: “El más destacado”

ver también

Siempre está convocado a la selección de Honduras, nunca juega y Olimpia pone en su sitio a Reinaldo Rueda: “El más destacado”

Rueda Rivera siempre mantuvo la cautela y nunca mandó el equipo al frente para poder sacar los tres puntos, que al ver el otro duelo del grupo hubiese sido de mucha ayuda.

Publicidad

A Amado Guevara, leyenda de la selección de Honduras, le preguntaron sobre el encuentro. “El Lobo” hizo su propio análisis y le dijo las cosas a la cara a Reinaldo.

Amado Guevara le dijo las cosas a Rueda

Primero comenzó hablando del empate: “Hasta el final de la eliminatoria se verá si el punto sirvió o si realmente perdimos dos. Creo que estos son los rivales a los que Honduras debe ganar si quiere la clasificación directa. Con un poco más de picardía y saliéndose del guion, se pudo haber conseguido la victoria”.

Publicidad

Al ser preguntando si a Rueda le faltó atrevimiento para buscar el gol, no dudó en responder y dejar un dardo.

No lo perdonaron: Reinaldo Rueda se echó a toda Honduras encima con su decisión más polémica en el empate contra Haití

ver también

No lo perdonaron: Reinaldo Rueda se echó a toda Honduras encima con su decisión más polémica en el empate contra Haití

“Sí. Ya lo vimos en Copa Oro: contra El Salvador, Curazao, México, y salvo el primer juego contra Canadá, siempre fue lo mismo. Honduras cedió la iniciativa, esperó atrás y buscó un error. Hubo oportunidades con balones largos, pero nuestros delanteros quedaron muy solos. Por eso repito: puede ser un punto valioso o dos perdidos. Para mí son dos puntos que se dejaron escapar”, dijo a La Prensa.

Publicidad

Ahora Honduras se enfrenta Nicaragua en la segunda jornada de las Eliminatorias y está obligado a gana en casa para soñar con el Mundial.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
No lo perdonaron: Reinaldo Rueda se echó a toda Honduras encima con su decisión más polémica
Honduras

No lo perdonaron: Reinaldo Rueda se echó a toda Honduras encima con su decisión más polémica

“Le dimos vuelta”: Diego Vázquez sorprende a Reinaldo Rueda con la advertencia que no esperaba y propone al relevo de Denil Maldonado
Honduras

“Le dimos vuelta”: Diego Vázquez sorprende a Reinaldo Rueda con la advertencia que no esperaba y propone al relevo de Denil Maldonado

“Llevarlo a Disney World”: Reinaldo Rueda impacta a toda Honduras con lo que dijo camino al Mundial 2026
Honduras

“Llevarlo a Disney World”: Reinaldo Rueda impacta a toda Honduras con lo que dijo camino al Mundial 2026

“Decadencia”: Chepe Bomba ataca a Costa Rica con la sentencia que festeja todo Panamá
Costa Rica

“Decadencia”: Chepe Bomba ataca a Costa Rica con la sentencia que festeja todo Panamá

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo