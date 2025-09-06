Amado Guevara consterna a toda Honduras y le dice las cosas en la cara a Reinaldo Rueda por empatar con Haití

La selección de Honduras dejó volar dos puntos que puede necesitar al final de la Eliminatoria. La Bicolor empató 0-0 de visita ante Haití.

El rival era accesible para ganar y muchos se fueron con un mal sabor de boca porque claramente se podía ganar, pero Reinaldo Rueda no fue muy atrevido.

Rueda Rivera siempre mantuvo la cautela y nunca mandó el equipo al frente para poder sacar los tres puntos, que al ver el otro duelo del grupo hubiese sido de mucha ayuda.

A Amado Guevara, leyenda de la selección de Honduras, le preguntaron sobre el encuentro. “El Lobo” hizo su propio análisis y le dijo las cosas a la cara a Reinaldo.

Amado Guevara le dijo las cosas a Rueda

Primero comenzó hablando del empate: “Hasta el final de la eliminatoria se verá si el punto sirvió o si realmente perdimos dos. Creo que estos son los rivales a los que Honduras debe ganar si quiere la clasificación directa. Con un poco más de picardía y saliéndose del guion, se pudo haber conseguido la victoria”.

Al ser preguntando si a Rueda le faltó atrevimiento para buscar el gol, no dudó en responder y dejar un dardo.

“Sí. Ya lo vimos en Copa Oro: contra El Salvador, Curazao, México, y salvo el primer juego contra Canadá, siempre fue lo mismo. Honduras cedió la iniciativa, esperó atrás y buscó un error. Hubo oportunidades con balones largos, pero nuestros delanteros quedaron muy solos. Por eso repito: puede ser un punto valioso o dos perdidos. Para mí son dos puntos que se dejaron escapar”, dijo a La Prensa.

Ahora Honduras se enfrenta Nicaragua en la segunda jornada de las Eliminatorias y está obligado a gana en casa para soñar con el Mundial.

