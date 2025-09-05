Es tendencia:
Reinaldo Rueda los borra por esta razón y quedan advertidos para el partido contra Nicaragua en Eliminatorias

El entrenador colombiano tomó su decisión y apartó a tres jugadores para el encuentro de este viernes contra Haití.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Reinaldo Rueda limpió a tres jugadores.
Reinaldo Rueda limpió a tres jugadores.

¡La hora cero ha llegado! Honduras enfrenta a Haití en el primer gran partido de la Eliminatoria de Concacaf.

La Bicolor quiere iniciar por todo lo alto y sacar los primeros tres puntos de visitante para ilusionarse con el próximo mundial.

A solo minutos del arranque del partido en Curazao, Reinaldo Rueda tomó la drástica decisión y dejó a tres jugadores fuera de la convocatoria.

Honduras confirma el XI titular; Rueda borra a tres jugadores

Los elegidos por Rueda Rivera para comenzar el crucial encuentro ante el cuadro haitiano fueron los adelantados por el periodista Álvaro De La Rocha el pasado martes.

Edrick Menjivar, Andy Najar, Getsel Montes, Julián Martínez, Joseph Rosales; Deiby Flores, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Luis Palma; Romell Quioto y Jorge Benguché son los elegidos por el DT.

Rueda sorprende a muchos con la suplencia de Antony Lozano que podría entrar como revulsivo y perdió el puesto ante el ´Toro´Benguché.

A la convocatoria del banquillo de suplentes no ingresaron tres futbolistas que militan en la Liga Nacional de Honduras.

José Mario Pinto, Raúl García y Denis Meléndez fueron dejados de lado por Rueda para el partido contra Haití.

José Mario Pinto no entró a la convocatoria de Honduras. (Foto: Getty Images)

José Mario Pinto no entró a la convocatoria de Honduras. (Foto: Getty Images)

Sus ausencias son estrictamente por decisión del DT y de manera deportiva y táctica.

Es así como, tal vez, deban estar listos porque podrían tener minutos de juego el próximo martes ante Nicaragua en Tegucigalpa o deberán elevar de gran manera su nivel si quieren ser considerados.

El XI de Honduras vs Haiti

