“Debimos hablar”: Kendall Waston no se guarda nada y saca a la luz los problemas internos de Saprissa tras perder el clásico con Alajuelense

El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada se llevó un balde de agua fría tras perder el clásico nacional (2-0) ante la Liga Deportiva Alajuelense gracias a un doblete de Kenyel Mitchell que puso a celebrar a los del Machillo Ramírez.

Sobre este escenario, Kendall Waston no se guardó nada luego de esta derrota y sin filtros expuso los problemas internos que tiene el Saprissa que además alimentaron este resultado en contra ante Alajuelense.

Kendall Waston rompió el silencio en Saprissa tras la derrota en el clásico ante Alajuelense

Kendall Waston analizó de manera táctica el desempeño del partido y explicó cómo Alajuelense logró causar daño en la defensa morada en donde detalló que la velocidad y la habilidad fueron dos puntos donde los rojinegros sacaron ventaja. Y evidenciaron problemas defensivos que los de Vladimir Quesada no lograron acomodar.

“Es que después de una pérdida de pelota nuestra pues nos agarraron muy partidos. Nosotros debimos hablar atrás para estar muy ordenados y evitar esta situación, creo que nos queda el aprendizaje“, compartió Kendall Waston para La Nación sobre los problemas defensivos que tuvieron durante el juego.

Kendall Waston – Deportivo Saprissa

“Nosotros debemos ganar todo que venga, si ellos dejan puntos en el camino pues no nos compete. Esto no se acaba acá como cuando estábamos de primeros. Ahora solo queda ganar todo lo que viene”, sentenció Kendall Waston.

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Saprissa?

El próximo partido del Deportivo Saprissa de Kendall Waston será el domingo 26 de octubre como local a las 11:00 a.m. horario local ante Puntarenas.