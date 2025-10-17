Fedefútbol lo conoce bien: Haití busca un nuevo DT para enfrentar a Costa Rica y el elegido sorprende a toda Concacaf

El próximo 13 de noviembre, la Selección de Costa Rica recibirá a Haití en el INS Estadio (ex Estadio Nacional) de San José, en un duelo decisivo por las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Este partido será crucial para ambos combinados, que luchan por un lugar directo en la cita mundialista que se celebrará en Norteamérica. Sin embargo, el seleccionado caribeño podría llegar con cambios importantes en su cuerpo técnico.

Caos en Haití: Migné en la cuerda floja

Luego de la dura derrota 3-0 ante Honduras en Tegucigalpa, la Federación Haitiana de Fútbol (FHF) estaría valorando la posibilidad de realizar un cambio de timonel para la próxima doble fecha, en la que Haití deberá visitar a Costa Rica y luego recibir a Nicaragua en Curazao.

Según informó el periodista Caleb Jephte Pierre, el francés Sébastien Migné tendría las horas contadas al frente de la selección. Pero lo que más sorprende en territorio tico es que el principal candidato para asumir el mando de Haití sería un viejo conocido de la Fedefútbol.

El DT de Haití podría perder su cargo (Getty).

¿Quién sería el nuevo DT de Haití?

Se trata del colombiano Juan Carlos Osorio, de 64 años, quien en el pasado estuvo muy cerca de dirigir a La Sele y que incluso reveló haber rechazado una propuesta de la Fedefútbol antes de que se concretara la llegada de Miguel Herrera.

Osorio, quien dirigió a México en el Mundial de Rusia 2018, cuenta con una amplia trayectoria que incluye pasos por la MLS, la Liga MX y el fútbol su país natal.

Juan Carlos Osorio suena para dirigir a Haití (Getty).

“El rumor surge tres días después de la derrota de los caribeños en Tegucigalpa, en una situación tensa para el equipo. La FHF estudia nombrar a Juan Carlos Osorio como seleccionador nacional, en sustitución de Sébastien Migné”, informó Pierre a través de sus redes sociales.

“La FHF aún no se ha comunicado oficialmente al respecto. Se esperan más novedades en los próximos días”, añadió. Mientras tanto, en Costa Rica, tanto la Fedefútbol como el cuerpo técnico de Miguel Herrera seguirán de cerca los próximos movimientos del conjunto haitiano.

Un cambio de entrenador podría modificar completamente el análisis previo y obligar a La Sele a replantear su estrategia para ese duelo decisivo del 13 de noviembre, que podría definir el futuro de ambos equipos rumbo al Mundial 2026.

