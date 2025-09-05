No lo perdonaron: Reinaldo Rueda se echó a toda Honduras encima con su decisión más polémica en el empate contra Haití

La selección de Honduras comenzó con dudas las Eliminatorias de Concacaf al rescatar un pobre empate 0-0 ante Haití.
Todo el partido se percibió que la Bicolor podía sacar el triunfo, pero nunca arriesgó de más y se lleva un punto a casa que al final puede aportar.
Reinaldo Rueda comenzó con un 11 titular con sorpresas, ya que a fuerza tenía que hacer cambios por las bajas que tenía.
Lo que nadie esperaba es que iba a tener un decisión polémica con el mejor jugador de la Liga Nacional de Honduras: Alexy Vega.
¿Qué hizo Reinaldo Rueda con Alexy Vega?
El DT no le dio los minutos esperados, pero lo polémico de todo esto es que solo puso a jugar 35 segundos en el cotejo ante Haití.
Lo único que pudo hacer Vega fue ejecutar un tiro de esquina, y esto debido a que el que iba a patear salió, en este caso Luis Palma.
En redes sociales comenzaron a atacar a Rueda, ya que no ven correcto solo darle esa cantidad de tiempo a un jugador como Alexy.
Ahora Honduras debe darle la vuelta a la página y enfocarse en el partido contra Nicaragua, que será el próximo martes 09 de septiembre a las 8:00 de la noche.