No lo perdonaron: Reinaldo Rueda se echó a toda Honduras encima con su decisión más polémica en el empate contra Haití

Reinaldo Rueda vio como su equipo sacó un pobre 0-0 ante Haití y la afición se le fue en contra por una de sus decisiones

Por Alvaro De La Rocha

Reinaldo Rueda tomó una decisión que no le gustó nada a Honduras.
La selección de Honduras comenzó con dudas las Eliminatorias de Concacaf al rescatar un pobre empate 0-0 ante Haití.

Todo el partido se percibió que la Bicolor podía sacar el triunfo, pero nunca arriesgó de más y se lleva un punto a casa que al final puede aportar.

Reinaldo Rueda comenzó con un 11 titular con sorpresas, ya que a fuerza tenía que hacer cambios por las bajas que tenía.

Lo que nadie esperaba es que iba a tener un decisión polémica con el mejor jugador de la Liga Nacional de Honduras: Alexy Vega.

¿Qué hizo Reinaldo Rueda con Alexy Vega?

El DT no le dio los minutos esperados, pero lo polémico de todo esto es que solo puso a jugar 35 segundos en el cotejo ante Haití.

Lo único que pudo hacer Vega fue ejecutar un tiro de esquina, y esto debido a que el que iba a patear salió, en este caso Luis Palma.

En redes sociales comenzaron a atacar a Rueda, ya que no ven correcto solo darle esa cantidad de tiempo a un jugador como Alexy.

Ahora Honduras debe darle la vuelta a la página y enfocarse en el partido contra Nicaragua, que será el próximo martes 09 de septiembre a las 8:00 de la noche.

