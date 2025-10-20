La Selección de Guatemala se juega dos de los partidos más importantes de su historia en el mes de noviembre. Está a sólo dos victorias de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo y tiene la gran ventaja que definirá ambos encuentros en condición de local con su público.

La victoria frente a El Salvador en la cuarta jornada generó una ilusión muy grande pensando en los partidos que restan contra Panamá y Surinam para cerrar el Grupo A. Sin embargo, Luis Fernando Tena comienza la preparación de la lista con problemas.

Aarón Herrera, futbolista del DC United, no jugó el pasado sábado contra el Atlanta United en la última jornada de la MLS por una suspensión. Su equipo culminó en el fondo de la tabla y no logró clasificar a los playoffs de la MLS Cup.

El problema que tiene Luis Fernando Tena con Aarón Herrera

El último juego de Herrera fue el pasado 4 de octubre contra Charlotte FC, cuando fue expulsado a los 30 minutos del primer tiempo. Ese día fue el último partido del lateral derecho en la temporada 2025 de la Major League Soccer. Estará sin participación hasta el próximo año, ya que su equipo no tiene más competencia por delante.

Herrera con la Azul y Blanco en la Copa Oro 2025. (Foto: Getty Images)

Significa un gran problema para Luis Fernando Tena, ya que recibirá en noviembre a un Aarón Herrera sin ritmo de competencia. El técnico mexicano todavía debe conocer si el defensor será liberado por el DC United para unirse al microciclo que iniciará en los próximos días con los futbolistas locales.

Otro de los grandes inconvenientes de Aarón Herrera es que tendrá que definir su futuro en el equipo de Washington. Su contrato culmina en diciembre de este año y aún es una incógnita qué pasará en 2026. A falta de la confirmación, todo indicaría en que continuará más allá de este 2025 en el DC United.