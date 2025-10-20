La Selección de El Salvador quedó muy golpeada después de lo que fue la doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en octubre. La Selecta sumó dos derrotas consecutivas como local en el Estadio Cuscatlán. Primer contra Panamá y luego ante Guatemala.

Las posibilidades de acceder a la próxima justa mundialista quedaron muy lejanas. El equipo del Bolillo Gómez ocupa la última posición del Grupo A con tres puntos y está obligado a sacar los seis que quedan en juego. Por si fuera poco, tanto contra Surinam como ante Panamá jugará de visitante.

Prácticamente eliminado, El Salvador ya piensa en lo que serán las próximas Eliminatorias camino al Mundial 2030. Nayib Bukele prepara un anuncio que significará un antes y un después en la historia del seleccionado cuscatleco.

El Salvador tendrá nuevo estadio para las Eliminatorias camino al Mundial 2030

El partido contra Guatemala fue el último de El Salvador en el Estadio Cuscatlán, debido a que están construyendo un nuevo estadio que se transformará en uno de los más importantes del continente. Tendrá una capacidad para 50 mil aficionados, más que estadios míticos de Centroamérica como el Nacional de Costa Rica y el Rommel Fernández de Panamá.

Así se vería el estadio finalizado en El Salvador.

Este nuevo estadio tiene un costo de 100 millones de dólares, los cuales fueron donados por China. Se estima que se inaugurará en el 2027, antes de que inicien los procesos clasificatorios a la justa mundialista. Según las declaraciones del presidente salvadoreño, será “el más grande de Centroamérica“.

Esta obra está ubicada en Antiguo Cuscatlán, distrito del municipio de La Libertad. Precisamente se encuentra en las instalaciones de la ex Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios.