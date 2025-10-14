Reinaldo Rueda no se olvida e impacta a toda Costa Rica con lo que dijo tras derrotar a Haití en las Eliminatorias de Concacaf

Reinaldo Rueda obtuvo un tanque de oxígeno luego de derrota a Haití 3-0 en la cuarta jornada de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Sus dirigidos le respondieron, y claro, sus dos apuestas, Rigoberto Rivas y Choco Lozano le respondieron con goles. Un golpe que acerca a la H al gran objetivo.

Rueda fue el único que habló, ya que los jugadores decidieron no hacerlo, el DT no se olvidó de Costa Rica y el partido (el 0-0 de la jornada 3) que evita que hoy los dejan sin clasificación directa todavía.

¿Qué dijo Reinaldo Rueda de Costa Rica que molestará mucho en suelo tico?

Reinaldo Rueda le toca el ego a los ticos diciendo que “respetan” a Honduras y que por eso vinieron a jugar con línea de 5, un sistema que les complicó para sacar los 3 puntos.

“Es un tema que hablamos ayer en la conferencia de prensa con los colegas, que hoy tuvimos profundidad ofensiva, hoy tuvimos profundidad ofensiva, tuvimos acompañamiento ofensivo, creo que en eso mejoramos porque tuvimos un muy buen comportamiento contra Costa Rica. Son dos rivales diferentes, un sistema de juego diferente, ustedes saben que Costa Rica nos vino y nos trajo cinco centrales, un 5-3-2 y en el segundo tiempo hizo un 5-4-1 y eso le hacía ayudar a ver a los jugadores, que por qué Costa Rica nos hizo ese comportamiento a nosotros y por qué cambió casi cinco jugadores de la línea titular, porque le tienen respeto a Honduras y nos hicieron un partido muy, pero muy difícil y siempre el primer partido de estas llaves clasificatorias cuesta, cuesta armonizar, cuesta cohesionar para que se logre ese rendimiento. Creo que se complementa una cosa con la otra, lo importante fue que contra Costa Rica se sumó y que eso nos dio la tranquilidad de mantener la diferencia, que hubiéramos querido que fuera mejor”.

También aseguró que tras la victoria conta Haití, Honduras merece ir a la Copa del Mundo, ha valorado mucho el trabajo que hicieron sus jugadores en un encuentro de mucha exigencia.

“Hoy, yo le dije a los muchachos, hoy es una prueba buenísima para demostrar si somos o no somos, porque vamos a encarar un equipo totalmente europeo, un equipo con muy buenos conceptos, un equipo muy proyectivo, un equipo con un buen biotipo, explosivos, jugadores con oficio. Y hoy, creo que podemos estar, pero el fútbol es así, el fútbol hay que ganárselo. Y ese es el desafío que nos propusimos es hacer esos seis juegos difíciles, que los queremos ganar todos, pero ya ven las dificultades que hemos tenido. Es importante que se mantenga esa ilusión de ir al Mundial, y que de visita si somos inteligentes y somos tácticos, como lo hemos sido, podemos sacar los resultados que nos den la diferencia”.

A Honduras le restan dos partidos de Eliminatoria, ambos de visita. Con una combinación de resultados puede clasificar en la fecha 5, pero necesita vencer a Nicaragua primero y que Costa Rica no le gane o al menos empate contra Haití.