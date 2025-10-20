Es tendencia:
No gustará en Tibás: así reaccionó Joel Campbell luego de la contundente victoria de Alajuelense ante Saprissa en el clásico

Joel Campbell siguió activo luego del triunfo (2-0) ante Saprissa en una nueva edición del clásico nacional.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Joel Campbell con Alajuelense
© AlajuelenseJoel Campbell con Alajuelense

La victoria de la Liga Deportiva Alajuelense (2-0) ante el Deportivo Saprissa no solo dejó alegría entre los manudos, sino también repercusiones en redes sociales, donde Joel Campbell volvió a ser protagonista.

“No es importante”: la advertencia de Washington Ortega en Alajuelense tras ganar el clásico ante Saprissa

La reacción de Joel Campbell luego de la contundente victoria ante Saprissa

Las redes sociales volvieron a ser protagonistas tras el clásico entre Alajuelense y Saprissa, y esta vez el foco estuvo en Joel Campbell. Luego del triunfo rojinegro por 2-0 en donde participó durante 65 minutos, el atacante costarricense utilizó su cuenta oficial de Instagram para repostear imágenes que reflejaron el dominio rojinegro en el encuentro.

Joel Campbell en su cuenta oficial de IG

Joel Campbell y un buen momento en Alajuelense

Los últimos partidos de Joel Campbell con Alajuelense reflejan el gran momento que atraviesa el atacante rojinegro. En el clásico ante Saprissa, fue una pieza importante en la victoria 2-0, aportando dinamismo y liderazgo al juego ofensivo del equipo.

Antes de ese duelo, Campbell también destacó en la victoria 1-3 ante Herediano y en el triunfo 1-2 frente a Motagua por la Copa Centroamericana, registrando 2 goles en total.

Con estos resultados, Alajuelense suma una racha positiva y Campbell se mantiene como pieza fundamental en el esquema ofensivo, aportando no solo en el marcador sino también en el liderazgo y la motivación del grupo.

