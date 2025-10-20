“No es importante”: la advertencia de Washington Ortega en Alajuelense tras ganar el clásico ante Saprissa

Tras el triunfo de la Liga Deportiva Alajuelense por 2-0 ante el Deportivo Saprissa, con doblete de Kenyel Mitchell, el guardameta Washington Ortega volvió a ser protagonista, no solo por dejar su arco en cero, sino por sus declaraciones posteriores.

Sin embargo, más allá del resultado, el arquero uruguayo sorprendió con un mensaje firme dirigido al grupo y a la afición manuda.

¿Cuál fue la advertencia de Washington Ortega en Alajuelense tras ganar el clásico ante Saprissa?

Tras el triunfo en el clásico ante Saprissa, Washington Ortega se mostró agradecido con sus compañeros y resaltó el esfuerzo colectivo del equipo. El guardameta destacó que, aunque siempre es especial ganar un clásico, su prioridad sigue siendo alcanzar el campeonato al final de la temporada.

“Otra victoria en el clásico estando en el arco es gracias a todos mis compañeros, uno tiene que hacer su trabajo, pero eso digamos desde lo individual no es importante si a fin de año no levantamos la copa. Lo más importante para mí es el campeonato más allá de lo que se pueda decir sobre lo que sucedió en este Clásico”, comentó Washington Ortega para Tigo Sports Costa Rica.

Ortega dejó claro que el mérito individual pasa a segundo plano frente al objetivo grupal de levantar la copa, dejando claro que el verdadero valor de una victoria radica en contribuir al éxito total del equipo.

Un registro especial para Washington Ortega en Alajuelense ante Saprissa

Recordemos que desde la llegada de Washington Ortega al fútbol costarricense, Alajuelense ha mantenido un dominio absoluto en los clásicos del 2025.

El guardameta uruguayo se ha consolidado como una pieza clave en el arco manudo, aportando seguridad, liderazgo y solidez defensiva en los encuentros más exigentes.

Su desempeño ha sido determinante para que el equipo rojinegro mantenga su invicto ante Saprissa, reforzando la confianza del plantel y del cuerpo técnico bajo del mando del Machillo Ramírez en un año donde los manudos apuntan a ir el título nacional.