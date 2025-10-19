Concacaf resalta a Honduras: el logro que ni Keylor Navas ha podido conseguir en las Eliminatorias

Honduras está a un paso de la Copa del Mundo 2026. La Bicolor depende de si misma para obtener el boleto y la fecha FIFA de noviembre se va a jugar todo ante Nicaragua y Costa Rica.

En la página oficial de Concacaf resaltaron mucho el trabajo de los dirigidos por Reinaldo Rueda, eso sí, destacaron a un jugador que está sorprendiendo a propios y extraños.

¿Qué logro consiguió Honduras en las Eliminatorias y que es resaltado por Concacaf?

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación, resaltó el trabajo de la zona defensiva de la H y el jugador del que más hablan es de Edrick

“Edrick Menjívar: Una muralla impenetrable para Honduras

La línea defensiva de Honduras volvió a mostrarse sólida con el empate sin goles ante Costa Rica y la victoria 3-0 frente a Haití.

Los Catrachos sumaron dos nuevas vallas invictas, estableciendo un récord nacional de seis partidos consecutivos sin recibir goles en su historia en clasificatorias mundialistas.

El portero Edrick Menjívar ha sido pieza clave en esta destacada racha defensiva, con 13 atajadas en total”, fue lo que escribieron.

Ni Keylor Navas, el mejor portero de la zona, ha podio tener este logro que Menjívar sí, algo que habla muy bien del arquero de Olimpia.

Incluso, Edrick Menjívar se ha convertido en el guardameta catracho con más minutos (585) sin recibir goles en eliminatorias mundialistas con la Selección de Honduras.

Superó a leyendas como Julio César Arzú (393 minutos) -eliminatorias de 1982 y 1986- y el bi mundialista Noel Valladares (354 minutos)-eliminatoria del 2002-.

