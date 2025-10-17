Erick Lonnis lo trajo a Saprissa, pero Vladimir Quesada no lo quiere y se quedaría fuera del clásico con Alajuelense: “Creí que estaban enterados”

El Clásico Nacional entre Deportivo Saprissa y Liga Deporitva Alajuelense se roba todas las miradas este domingo, en un duelo que podría definir el liderato del Torneo de Apertura 2025. Sin embargo, en medio de la preparación morada, una situación particular ha generado ruido en Tibás: la posible ausencia de Marcos Escoe, uno de los fichajes más comentados del equipo, y cuyo papel dentro del plantel sigue siendo motivo de debate.

Escoe llegó al Morado en este mercado bajo el aval de Erick Lonnis, presidente del Comité Deportivo morado, con la intención de aportar velocidad y desequilibrio ofensivo. No obstante, su rendimiento ha sido muy cuestionado por la afición y, aparentemente, no goza de la plena confianza del técnico Vladimir Quesada.

Durante la conferencia de prensa previa al clásico, el estratega fue consultado sobre la situación del jugador, y su respuesta, con cierto tono de sorpresa, dejó en evidencia que Marcos Escoe no está en sus planes inmediatos.

¿Qué dijo Vladimir Quesada sobre Marcos Escoe?

“Creí que estaban enterados, Marcos Escoe tuvo una distensión muscular que lo apartó dos o tres semanas. Precisamente durante la pausa que se dio por la selección nacional en la fecha FIFA fue donde se dio su etapa de recuperación”, explicó Quesada.

El entrenador detalló que, si bien el atacante ya volvió a entrenar con el grupo, todavía no está confirmado que juegue ante Alajuelense: “Al final de la semana pasada comenzó a hacer entrenamientos colectivos y hoy pudo terminar por completo el entrenamiento colectivo”.

Aunque oficialmente se trata de una situación médica, la ausencia de Escoe para el partido más importante del semestre refuerza la percepción de que no ha logrado ganarse un lugar en el esquema de Quesada, quien ha priorizado a jugadores con mayor regularidad y ritmo competitivo.