Unafut confirma el duro revés a Saprissa que festeja Alajuelense a horas del clásico de Costa Rica

En la previa del clásico nacional ante Alajuelense, Unafut le da un duro revés a Saprissa que complica sus aspiraciones.

Por Juan Fittipaldi

El Morera Soto será la casa del clásico este domingo.
El Morera Soto será la casa del clásico este domingo.

Este domingo, el Alejandro Morera Soto albergará una nueva edición del clásico nacional entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense. El último fue en este Torneo Apertura 2025 y terminó con victoria para el equipo rojinegro por 1-0. Ahora, se pondrá en juego el liderazgo de la tabla.

En la previa del encuentro que podría sentenciar a Saprissa como el líder absoluto de la Liga Promérica, la Unafut recordó un dato preocupante que complica las aspiraciones del equipo comandado por Vladimir Quesada.

A través de su página oficial, la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División reveló que Saprissa no puede romper hace nueve años. El Monstruo no puede derrotar a Alajuelense con Machillo Ramírez como entrenador y en el Morera Soto desde el torneo de Invierno de 2012.

Fuera del clásico: Saprissa confirma la baja que más le duele a Vladimir Quesada para enfrentar a Alajuelense

Fuera del clásico: Saprissa confirma la baja que más le duele a Vladimir Quesada para enfrentar a Alajuelense

La última vez que le ganó a la Liga como visitante y con el Machillo en el banco se dio el 4 de noviembre de 2012. En aquel entonces, Daniel Casas era el entrenador de Saprissa. Alexander Robinson, con un doblete, y Jorge Castro fueron los goleadores morados en esa noche.

Desde ese partido que ganó Saprissa, pasaron cinco partidos en los que dirigió Machillo Ramírez en el Morera Soto. Fueron tres triunfos para la Liga y dos empates. Además, desde su vuelta en este 2025, se mantiene invicto con dos victorias y dos empates.

¿Cómo está el historial completo entre Saprissa y Alajuelense?

Este domingo, se disputará la edición 362 del clásico de Costa Rica. 140 fueron para el lado de Saprissa, mientras que 109 conquistó Alajuelense. En las 112 veces restantes que se cruzaron, terminaron empatados.

