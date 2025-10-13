Último partido: desde la Selección confirman la noticia que golpea a Honduras tras la victoria contra Haití

La selección de Honduras vivió un partido muy bueno contra Haití y salió con la victoria en sus manos (3-0, anotaron –Rigoberto Rivas, Choco Lozano y Romell Quioto-) y con el sueño intacto de estar en la Copa del Mundo 2026.

A la Bicolor le restan dos partidos por jugar, ambos de visita, ante Nicaragua y Costa Rica. Estos encuentros serán en noviembre.

La noticia que se ha confirmado es que dos de sus figuras no volverá a estar en un partido de Eliminatoria Mundialista en suelo catracho. Ante Haití fue la última vez que los vimos.

¿Quiénes disputaron su último partido de local con Honduras en las Eliminatorias?

El primero es Reinaldo Rueda, quien hace un tiempo dijo que era Honduras iba ser su último trabajo, por consiguiente si clasifica al Mundial será su mejor final.

“Dios y el fútbol nos clasificaron al Mundial, nosotros colocamos nuestro aporte orientando bien al fútbol, se hizo el milagro con el esfuerzo y los goles. Lo que hizo Muma, Osman, David, Pavón, todos, eso es imborrable por todo lo que significó para todos. Estos muchachos también nos pueden brindar esta alegría. Me emociono fácilmente con los años. Yo le digo a los muchachos que me regale esto para despedirme, que nos den esa clasificación al Mundial”, dijo en su momento Rueda.

Otro que ya no jugará más un encuentro de Eliminatoria en suelo catracho es Andy Najar, quien también confirmó de su boca que esta es la última.

“Lo he hablado con mi familia, esta es mi última Eliminatoria. Así que tengo que estar bien para poder aportar lo que pueda y estar en el Mundial. Esa será la mejor forma de despedirme”, anunció.

Actualmente, vive un gran momento con los colores del Nashville de la MLS y su deseo es disputar su segundo Mundial, ya que estuvo en 2014.

Ahora ambos vivirán sus últimos dos partidos, con la tarea de clasificar a Honduras a la Copa del Mundo 2026.