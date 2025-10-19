Cartaginés no lo esperaba: Alajuelense y Machillo Ramírez dan a Motagua la ayuda que tanto necesitaba para el repechaje de la Copa Centroamericana

Motagua tuvo un fin de semana de descanso para preparar su partido contra Cartaginés por el repechaje de la Copa Centroamericana. El objetivo es clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf que se jugará en 2026.

El Azul Profundo ya realizó el viaje a Costa Rica, pero su partido es hasta el martes, por lo que el entrenamiento del lunes lo realizará en suelo tico. Aquí es donde Alajuelense entra en escena.

¿Qué gesto tuvo Alajauelense y Machillo Ramírez con Motagua?

A pesar de haberlos eliminado en los cuartos de final de la Copa Centroamericana, Alajuelense decidió darle una mano a Motagua y prestarle al Ciclón Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Turrúcares.

Esta noticia fue confirmada por uno de los directivos de los Manudos, Javier Delgado a Deportes TVC. Cartaginés no esperaba esta ayuda para Motagua.

Con esto, el equipoJavier López va a tener su entrenamiento el día lunes y buscará sacar un resultado positivo en la ida del repechaje camino a la Copa de Campeones de Concacaf que se jugará en 2026.

Motagua tiene cinco bajas, el portero Daniel Paguada, Jonathan Argueta, Jordan García y los atacantes Edwin Munguía y Matías Vázquez, este último fue anotador en la ida contra Alajuelense.

Cartaginés ya enfrentó a Motagua en la fase de grupo de la Copa y quedaron 0-0. En cuartos de final fueron eliminados por Olimpia.

La serie de repechaje inicia este martes (21 de octubre) a las 8:00 de la noche en el estadio Fello Meza y la vuelta se jugará en Chelato Uclés el próximo martes 28 a la misma hora.