Todo Saprissa consternado por el mensaje de Michael Barrantes que enloquece a Alajuelense tras haber ganado el clásico

Michael Barrantes, confeso hincha de Saprissa, mandó un mensaje que ningún morado le perdonará tras la caída en el clásico con Alajuelense.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Michael Barrantes, morado confeso pero muy cercano a Alajuelense.
Michael Barrantes es uno de los tantos jugadores que supieron vestir la camiseta del Deportivo Saprissa y de la Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, no se trata de uno más.

El futbolista supo ser una gloria morada y, además, hincha confeso del Monstruo, club con el que ganó nueve títulos antes de cambiar de colores en la recta final de su carrera.

Al fin de cuentas, Barrantes ya se retiró del fútbol y rápidamente consiguió trabajo… pero en las categorías formativas de la Liga, donde juega su hijo. Y si bien él mismo se encargó de remarcar que su corazón es morado pese a estar en el CAR, en las últimas horas su mensaje parece haber cambiado a juzgar por lo que sucedió post Clásico Nacional.

El mensaje de Michael Barrantes que en Saprissa no le perdonarán fácilmente

Este domingo, Barrantes concurrió al Alejandro Morera Soto en familia para presenciar el derbi de Costa Rica y no se escondió. Lejos de eso, se mostró orgulloso en las gradas junto a su hijo Arjen enfundado en una camiseta rojinegra.

La familia Barrantes mudó sus colores y su pasión. (Instagram)

Y después del encuentro que terminó en victoria por 2-0 para los del Machillo Ramírez, no tardó en subir stories a Instagram mostrando lo bien que la pasó. “Clásico clásico”, escribió para acompañar una foto con su primogénito, su esposa Andrea y Enzo, el menor de sus hijos.

Y algo quedó claro: toda su descendencia estuvo bien vestida con los colores liguistas.

