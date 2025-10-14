Qué necesita Honduras para clasificarse al Mundial 2026 en la próxima fecha y dejar a Costa Rica al borde de la eliminación

La selección de Honduras dio un gran paso a la Copa del Mundo luego de vencer a Haití 3-0 en la jornada 4 de las Eliminatorias de Concacaf camino al Mundial 2026.

La Bicolor llegó a ocho puntos en la tabla de posiciones e hizo caer a los caribeños hasta el tercer puesto con cinco. El que tomó el segundo lugar es Costa Rica que goleó a Nicaragua y ahora aparece con 6.

En la jornada 5, Honduras puede sellar su boleto directo a la Copa del Mundo si se combinan ciertos resultados.

La H va a visitar a Nicaragua, mientras que Costa Rica, en la misma condición, irá a Curazao para enfrentar a Haití, que todavía sueña con el boleto al Mundial.

Así está la tabla de posiciones del Grupo C.

¿Qué necesita Honduras para clasificar a la Copa del Mundo en la jornada 5?

Como líder Honduras se va a presentar en Nicaragua con la tarea de ganar, sacando los tres puntos dará un gran paso, eso sí, necesita de dos resultados para clasificar el 13 de noviembre.

La Bicolor ocupa que Costa Rica no gane o al menos empate contra Haití, si esto se da y los de Reinaldo Rueda ganan en suelo Nica, tendrán la clasifiación a su cuarta Copa del Mundo.

Costa Rica puede evitar todo con una victoria y que el 18 de noviembre se juegue una verdadera final en San José.

Si ambos ganan sus encuentros llegarían a 11 y 9 puntos respectivamente, por lo que para última joranada, Costa Rica estará obligada a ganar para ir directo y evitar el repechaje, mientras que Honduras solo ocuparía un empate.

¿Qué resultados clasifican a Honduras directo al Mundial en la fecha 5?

➤ Si Honduras gana vs Nicaragua y hay empate entre Haití y Costa Rica, el equipo hondureño se clasifica al Mundial.

➤ Si Honduras gana vs Nicaragua y hay un ganador entre Haití y Costa Rica, la H necesitará empatar en su visita a CR para clasificar al Mundial.

➤ Si Honduras pierde o empata en Nicaragua, estará obligado a ganar en Costa Rica para clasificar al Mundial

Próxima jornada, 13 de noviembre:

➟ Nicaragua vs Honduras

➟ Haití vs Costa Rica

Última jornada, 18 de noviembre:

➟ Costa Rica vs Honduras

➟ Haití vs Nicaragua