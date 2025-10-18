Es oficial: Hernán Medford tiene nuevo trabajo en Costa Rica y así lo presentaron

Hernán Medford tuvo su cuarto ciclo con el Club Sport Herediano en este Torneo Apertura 2025. El Pelícano llegó para reemplazar a Pablo Salazar, pero no le fue como todos esperaban. Apenas dirigió nueve partidos y fue cesado de su cargo por los malos resultados.

Esta experiencia fue la más corta que tuvo Medford de todas las veces que le tocó comandar al equipo rojiamarillo. Desde entonces, no había noticias sobre su próximo trabajo hasta que el propio entrenador lo dio a conocer en sus redes sociales.

El nuevo proyecto de Hernán Medford tras su paso por Herediano

Hernán Medford será el Director General de la Premier Soccer League, un proyecto que acaba de ser anunciado como una posibilidad para formar a jóvenes talentos y también con la idea de llevar a cabo un torneo para empresas de Costa Rica.

A través de una publicación, el Pelícano fue designado en dicho puesto. “Su liderazgo y experiencia marcan el comienzo de un proyecto que busca transformar con pasión nuestro fútbol“, escribió la cuenta tras presentar a Medford.

Además, comunicaron que habrá una clínica de fútbol en el mes de diciembre. Esta la brindará Hernán Medford junto a otro ex Saprissa como José Luis López Ramírez. Se llevará a cabo en el Estadio Colleya Fonseca entre el lunes 15 y el viernes 19 de diciembre.

El otro anuncio de la Premier Soccer League que reunirá a las empresas.

“En esta clínica, vamos a trabajar fundamentos básicos para que los chicos vayan mejorando entrenamiento a entrenamiento“, reveló Puppy López sobre la clínica que brindarán para jóvenes de 7 a 15 años.