¿Quién es Said Martínez, el árbitro hondureño que hace historia en el Qatar vs. Suiza del Mundial 2026?

Said Martínez va a poner en alto el nombre de Honduras al ser el primer árbitro central catracho en pitar en una Copa del Mundo.

El arbitraje hondureño está en lo más alto del mundo gracias a Said Martínez. El silbante, originario de Tocoa, Colón, se ha convertido en un verdadero orgullo nacional al consolidarse como el primer hondureño elegido para ser árbitro principal en una Copa del Mundo de la FIFA.

A sus 34 años, “El Matemático”, apodo que se ganó tras obtener el segundo lugar en un concurso regional de matemáticas en su adolescencia, está cumpliendo el sueño que empezó a construir desde muy joven, inspirado por su padre. Ahora le toca debutar en el Mundial 2026 en el encuentro entre Qatar y Suiza.

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Un debut de récord y un ascenso imparable

La carrera de Martínez ha sido meteórica. Comenzó en el arbitraje a los 17 años como cuarto oficial y, solo un año después, debutó como árbitro central en la Liga Nacional de Honduras durante el Torneo Apertura 2013-14. Con solo 18 años, se convirtió en el réferi más joven en lograrlo en el país.

Para el año 2017, recibió el gafete internacional de la FIFA. Desde entonces, su talento lo llevó a dirigir en los torneos más importantes de la región y el mundo, incluyendo el Mundial Sub-20 de Polonia 2019 y múltiples ediciones de la Copa Oro.

El camino hacia la cima del fútbol mundial

La experiencia de Said en los grandes escenarios no es nueva:

Qatar 2022: Participó como cuarto árbitro en nueve partidos, marcando un récord para el fútbol catracho.

Participó como cuarto árbitro en nueve partidos, marcando un récord para el fútbol catracho. Partidos históricos: Ha pitado las finales de la Copa Oro (2021 y 2023), la Final de la Liga de Naciones de Concacaf y las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ha pitado las finales de la Copa Oro (2021 y 2023), la Final de la Liga de Naciones de Concacaf y las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024. El debut de Messi: También fue el encargado de impartir justicia en el esperado debut de Lionel Messi con el Inter Miami en 2023.

Presente brillante

Su gran nivel lo llevó a ser protagonista en el Mundial de Clubes, donde dirigió el vibrante empate 0-0 entre Palmeiras y Porto, y tiene en agenda encuentros de alto perfil como el Juventus contra Wydad AC.

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En el ámbito local, Said ya suma más de 200 partidos en la Liga Nacional y es el réferi con más finales dirigidas en el balompié hondureño. En total acumula 285 partidos profesionales en su carrera.

La historia de Said Martínez demuestra que con dedicación, disciplina y talento, se puede salir de las canchas de Tocoa para llegar a la cima del fútbol global.

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Detalles del partido: ¿A qué hora y dónde juegan?

El encuentro se llevará a cabo en la costa oeste de los Estados Unidos. Aquí tienes los datos clave para seguir el debut del réferi catracho.

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Fecha: Sábado 13 de junio.

Sábado 13 de junio. Estadio: Levi’s Stadium (Estadio Bahía de San Francisco), ubicado en Santa Clara, California.

Levi’s Stadium (Estadio Bahía de San Francisco), ubicado en Santa Clara, California. Hora: 1:00 p.m. para Honduras y el resto de Centroamérica (2:00 p.m. en Panamá).