Decisión final en el Inter de Bogotá: José Francisco Molina ya sabe si tendrá a Dereck Moncada para su debut en Honduras

Dereck Moncada es el nombre del momento en el fútbol de Colombia. El hondureño ha centrado todos los focos sobre él luego de su gran racha goleadora con el Inter de Bogotá, donde ha marcado cinco tantos desde su llegada en enero.

ver también Ya no vale $400 mil: el millonario nuevo precio de Dereck Moncada en el Internacional de Bogotá

Con solo dos meses, ha demostrado parte de su potencial. Ya es buscado por equipos de Inglaterra, México y otras partes del mundo.

Fútbol Centroamérica tuvo en exclusiva al director deportivo del Inter de Bogotá, Salvatore Simeone, quien fue consultado sobre varios temas relacionados con Dereck, uno de ellos fue sobre su posible convocatoria a la Selección de Honduras.

Salvatore Simeone reveló la decisión tomada por el club con respecto al debut de José Francisco Molina, nuevo entrenador de la Bicolor, quien se estrenará ante Perú el 31 de marzo.

La decisión del Inter de Bogotá respecto a Dereck Moncada

Simeone confirmó que la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ya se ha puesto en contacto con el club para convocar a Moncada para la fecha FIFA del 31 de marzo.

Publicidad

Publicidad

“Sí, ya estábamos al tanto de esa posibilidad. Sabemos lo importante que es para la selección, y aunque personalmente me hubiera gustado que jugara con nosotros en esas fechas, entiendo lo especial que es para él representar a su país”, aseguró el director deportivo.

Con esto, se confirma que Dereck estará en la lista final de José Francisco Molina, lo que implica que Moncada se perderá los partidos que el Inter de Bogotá juegue durante esas fechas.

Publicidad

ver también Exclusiva: Salvatore Simeone, director deportivo del Inter Bogotá, revela de qué países buscan a Dereck Moncada

El exjugador de Olimpia es el primero en ser incluido en la nómina oficial del nuevo DT, quien ha asegurado que le interesan mucho los extremos, posición en la que Moncada se desempeña con gran habilidad.