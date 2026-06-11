Legionario hondureño apunta a dar el gran salto a Europa y fichar por el Manchester United

El joven futbolista catracho despertó el interés de los Diabos Rojos tras disputar varios encuentros en territorio inglés y apunta a dar el gran salto.

La expansión del talento hondureño en el mundo del fútbol sigue generando grandes expectativas con la irrupción de jugadores como Dereck Moncada y Keyrol Figueroa que a su corta edad se abren paso en Europa.

Pero en el radar también surgen otros jóvenes como el hermano de Nayrobi Vargas, Caleb Vargas, quien a sus 12 años de edad juega para las inferiores del FC Dallas de Estados Unidos y su talento como portero ya captó la atención del Manchester United de Inglaterra.

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Así lo reveló en una entrevista para Deportes TVC en la que comentó que viajó al país europeo para disputar diversos encuentros contra Genk, Nottingham Forest y Brentford.

Sus buenas actuaciones en el arco provocaron que el Manchester United pusiera los ojos en él. “Sí, preguntaron por mí, me siento bien. Quiero ser profesional y jugar en un equipo bueno”, dijo Vargas.

A su corta edad, Caleb Vargas tiene claras sus ambiciones y entre ellas aparecen la idea de jugar para la Selección de Honduras, aunque también es elegible para vestir la camisa de Estados Unidos.

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Sobre su hermano Nayrobi

El delantero Nayrobi Vargas actualmente es agente libre tras haber rescindido su contrato con el Mainz de Alemania, pese a tener un año más de contrato. “Desde diciembre quería moverme a otro club para sumar minutos”, contó el hondureño.

Vargas explicó que actualmente está analizando su futuro, siendo Portugal y Estados Unidos sus posibles destinos de cara a la próxima temporada, pero todo dependerá de un análisis que hará junto a su familia.